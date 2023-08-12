Новоозерное в Крыму атаковали дроны, оккупанты заявили о работе ПВО: все детали

В ночь на субботу, 12 августа, во временно оккупированном россиянами Крыму прозвучали взрывы. Местные жители заявили, что в захваченном Новоозерном слышали звуки дронов, взрывы и вспышки от выстрелов.

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Об этом пишут российские и местные Telegram-каналы. Оккупанты перекрывали Крымский мост (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сообщили в 01:30 в информационном центре по автомобильным дорогам в Крыму.

Telegram-канал Крымский ветер писал, что в Новоозерном около часу летали беспилотники. Также авторы ресурса опубликовали видео, на котором можно услышать звуки стрельбы, громкие взрывы и вспышки в небе.

По данным канала, в этом населенном пункте находится российская военная база хранения, развернутая перед началом войны – 943 ЦЗМР. "По словам наших подписчиков, техники там немеряно", – говорится в сообщении.

В то же время советник фейкового "главы" Крыма Олег Крючков заявил, что над разными районами Крыма "сработали системы ПВО".

"Просим сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрывы, которые все чаще раздаются в Крыму, являются частью контрнаступления ВСУ. Уничтожение ресурсов и резервов в тылу врага является крайне важной составляющей контрнаступательной операции, заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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