'Мы анонсировали сезон 'бавовны' – держим слово': Гуменюк прокомментировала новые взрывы в Крыму

Взрывы, которые все чаще раздаются во временно оккупированном Крыму, являются частью контрнаступления украинских Сил обороны. Уничтожение ресурсов и резервов в тылу врага является крайне важной составляющей контрнаступательной операции.

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В частности, украинские военные обещали, что на Крымском полуострове сейчас наступает "сезон бавовны", и сейчас держат слово. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

Комментируя взрывы, которые были слышны утром 10 августа в Крыму, в частности в населенных пунктах Саки и Новофедоровка, Гуменюк отметила, что на полуострове продолжается анонсированный ранее "сезон бавовны". Она подчеркнула, что уничтожение ресурсов и резервов врага в его тылу "вписывается в логику и тактику ведения войны".

"Мы анонсировали сезон "бавовны" – мы держим слово. Это абсолютно в планах Сил обороны, это абсолютно вписывается в логику и тактику ведения войны. И абсолютно действующая составляющая того самого контрнаступления, о котором так много говорят. Но всегда забывают о том, что одним из важнейших элементов контрнаступления есть уничтожение потенциала врага, его ресурсов, резервов и возможностей обновляться в условиях боевых действий", – подчеркнула она.

При этом Гуменюк отказалась отвечать на вопрос, действительно ли Крым атаковали "украинские дроны", как об этом заявили оккупанты. Она отметила, что причастность Сил обороны Украины к тем или иным операциям будет раскрыта только после завершения войны.

При этом, добавила начальница Объединенного координационного пресс-центра, оккупанты активно распространяют дезинформацию, пытаясь перетащить внимание на удобные для РФ новости. Так, по ее словам, произошло и в ситуации со взрывами в Саках и Новофедоровке.

"Служба безопасности Украины отметила: все детали будут раскрыты после победы, потому что в условиях боевых действий у нас еще много работы. В условиях гибридной войны Россия очень ловко использует все эти ресурсы информационного влияния. Для того чтобы выдать желаемое за действительное, они пытаются сообщить обо всем в первую очередь. И ориентируют на те объекты и направления, которые им выгодны", – объяснила Гуменюк.

Она акцентировала внимание на тактике, к которой прибегает государство-агрессор, чтобы снизить информационный ажиотаж.

"Они обозначают тот объект, который должен снять информационный ажиотаж. А что на самом деле мы атакуем, зная, что враг рассредоточивает свои усилия, переносит, передислоцирует многие объекты и подразделения – мы будем отчитываться в соответствии с тем, как это будет безопасно для продолжение нашей боевой работы. Сейчас происходит "посев семян бавовны" на Крымском полуострове, а дальше, как прорастет, мы обозначим каждому", – рассказала спикер.

Напомним, утром 10 августа в соцсетях появились сообщения о взрывах вблизи Саков и Новофедоровки. Пропагандисты РФ начали распространять сообщения о попытке атаки дронов на военный аэродром в Новофедоровке. БпЛА, мол, были сбиты.

А в минобороны РФ заявили об атаке дронов на оккупированный Севастополь. По данным оккупантов, возле города якобы были сбиты два БПЛА, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Российские военные традиционно обвинили в атаке "киевский режим".