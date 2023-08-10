Оккупанты пожаловались на атаку на аэродром в Новофедоровке: где расположен и чем удары по нему помогут ВСУ. Карта

В России пожаловались на то, что утром 10 августа Украина якобы попыталась атаковать дронами военный аэродром в Новофедоровке, однако российская ПВО "предотвратила атаку". Об этом заявили российские пропагандисты и оккупационные "власти" захваченного с 2014 года Россией украинского полуострова Крым.

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С 2014 года оккупанты используют этот военный аэродром для базирования своей авиации, которая, в частности, атаковала южные регионы Украины после начала полномасштабной войны. Также на аэродроме расположен уникальный тренировочный комплекс НИТКА для подготовки пилотов палубной авиации, Россия так и не смогла построить аналогичный на своей территории.

"ВСУ попытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке. Попытка атаки произошла около 5 утра 10 августа. Силами ПВО атака была предотвращена. Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российский флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку беспилотников над морем на подлете к Севастополю. 9 из них были заглушены силами радиоэлектронной борьбы, а еще 2 были сбиты ПВО", – выдали пропагандисты РФ.

Военный аэродром в Новофедоровке был построен еще в начале 1930-х для Качинского военного училища летчиков. После войны на месте поселка Ново-Федоровка был создан военный гарнизон "Саки-4", с 1951 там начали переучивать летчиков на новые типы самолетов.

А в 1970-х там построили наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс НИТКА. Он являет собой наземный аналог палубного авианосца и возводился для тренировки пилотов палубной авиации. С 1982 года был введен в эксплуатацию тренажерный комплекс палубной авиации 23 испытательного полигона.

"Направленная в сторону моря взлетно-посадочная полоса имеет длину 290 метров. Взлетно-посадочная полоса оборудована стартовым трамплином Т-2 с углом отрыва 14 градусов. Общий вес металлоконструкций комплекса вместе с трамплином составляет около 12000 тонн. НИТКА считается наибольшим тренажером и поддержание его в рабочем состоянии осуществляет около 180 военных специалистов", – рассказывали журналисты "Крым.Реалии" год назад, когда этот военный аэродром "прогремел" на весь мир после серии взрывов боеприпасов и топлива и уничтожения по меньшей мере 9 находившихся там самолетов.

Журналисты рассказали, что после развала СССР аэродром со всей инфраструктурой и комплексом НИТКА в результате распределения Черноморского флота достался Украине. И поскольку Украина не нуждалась в подготовке летчиков самолетов палубной авиации, в течение определенного времени комплекс НИТКА не использовался по назначению.

А 7 февраля 1997 года правительства Украины и Российской Федерации подписали соглашение об использовании полигона взлетно-посадочных систем "НИТКА" Россией, которая в подобных летчиках нуждалась.

До 2008 года на украинском полигоне ежегодно проходили тренировки лётчики 279-го корабельного истребительного авиационного полка Северного флота России (аэродром базирования Североморск-3) самолетами Су-27К, Су-27УБ и Су-25УТГ. Тренировки продолжительностью 1,5-2 месяца обычно происходили летом.

После агрессии России против Грузии в августе 2008 года сотрудничество Украины и России по подготовке российских лётчиков было прекращено. И следующие полеты с НИТКИ состоялись в 2010 году, когда к власти пришел Виктор Янукович.

До весны 2014-го в Новофедоровке базировалась военная часть 10-й бригады морской авиации Вооруженных сил Украины. В ходе захвата Крыма Россией эта бригада смогла незаметно переместить свою авиационную технику на материковую часть Украины. Украинские солдаты вышли из базы в Новофедоровке после штурма оккупантами 22 марта 2014 года.

После аннексии Крыма Россия продолжила использовать аэродром в Новофедоровке по военному назначению. С 2014 там базируется 43-й истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил России, на вооружении которого стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30. Самолеты с этого аэродрома использовались во время полномасштабного военного вторжения России в Украину, в частности, для атаки на южные области.

Также практически до самого начала полномасштабной войны россияне использовали уникальный тренировочный комплекс НИТКА для тренировок пилотов, ведь аналогичных у РФ нет.

Напомним, 9 августа 2022 стало известно, что в Новофедоровке прогремели взрывы на российской авиабазе. Появившиеся тогда в сети фото и видео показали два огненных "гриба", поднявшихся одновременно над территорией аэродрома.

Взрывы и пожар были такой силы, что на стоянке, расположенной в 400 м от авиабазы, сгорели десятки авто.

В Генштабе после взрывов в Новофедоровке в Крыму отчитались об уничтожении 9 вражеских самолетов, россияне же потерю авиации не признали, а заявили о нескольких пострадавших с "легкими травмами".

В Воздушных силах ВСУ в это время заявили, что защитники могли уничтожить в Новофедоровке склад авиационного вооружения РФ. А крымские паблики писали, что количество погибших пилотов могло измеряться десятками.

По данным CNN, потери РФ в Новофедоровке могли стать самыми большими со времен Второй мировой среди росавиации.

Спутниковые снимки зафиксировали потерю Россией минимум семи самолетов. Среди потерь Москвы назывались бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители Су-30.