"Удары были баллистики": Зеленский рассказал, что делается для минимизации российских обстрелов Украины. Видео
Украине нужно еще больше систем противовоздушной обороны. Потому что враг не прекращает атаковать наше государство баллистикой. Сегодня под обстрелами российских ракет оказались Киев и Запорожье.
Об этом в ходе традиционного обращения рассказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что власти работают над тем, чтобы наша украинская армия могла активно действовать против пусковых установок врага в том числе на российской территории.
"Удары были, в частности, баллистикой. Неизменно работаем ради большего количества систем ПВО для Украины – современных систем, которые могут сбивать такую баллистику. И над тем работаем, чтобы наша украинская армия могла активно действовать против пусковых установок врага, в том числе на российской территории" , – рассказал в обращении президент.
Он также добавил, что после ракетного удара по Киеву весь день шел разбор завалов. Только к вечеру работы были завершены. Также продолжаются работы в Запорожье. Там ищут человека под завалами.
"И сейчас спасатели работают на месте ракетного удара по Харьковщине. Всем, кто пострадал от этих ударов, оказывается необходимая помощь", – говорится в обращении.
В частности, президент поблагодарил всех врачей, работников ГСЧС, коммунальных служб, полицейских, которые привлечены в спасательной работе. И напомнил, что, к сожалению, были унесены жизнь этими ракетами. И в Киеве, и в Запорожье есть погибшие. Он выразил соболезнования их родным и близким.
Президент также рассказал, что сегодня очень хорошо работали украинские правоохранители. В частности, СБУ, ГБР, Национальная полиция, наша прокуратура.
"Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ", – добавил Зеленский.
Он также анонсировал новые решения по санкциям СНБО. В воскресенье, 19 января, президент пообещал обнародовать новый указ.
"Я благодарен всем партнерам, которые поддерживают нас в этом. Наша дальнобойность – это один из ключевых инструментов защиты жизни. И я благодарю всех наших воинов Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, ГУР, Службы внешней разведки, которые для нас, для всех украинцев , обеспечивают необходимую дальнобойность, в том числе и нашими собственными силами", – резюмировал свое обращение президент.
Утром, 18 января, в столице прогремели мощные взрывы. В Украине в это время была объявлена масштабная тревога из-за угрозы баллистики, в столице работала ПВО. Во время атаки три человека погибли. Есть пострадавшие.
Напомним, практически одновременно с Киевом враг атаковал Запорожье. В облцентре поражен объект инфраструктуры. Местные власти сообщили о раненых.
Также сегодня, 18 января, бывший парламентарий Вадим Новинский получил официальное подозрение в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти. Политик был так называемым "куратором" РПЦ в Украине, выполнял указания главы Русской православной церкви Кирилла (Гундяева), долгое время поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении.
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