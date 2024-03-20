Удары украинских дронов по российским НПЗ означают новый этап войны на истощение – Bloomberg

С начала 2024 года на территории России были атакованы как минимум девять крупных нефтеперерабатывающих заводов. Удары были нанесены с помощью БПЛА и они означают, что Украина начала новый этап в войне, которую против нее уже два года ведет агрессор.

Об этом говорится в материале издания Bloomberg. Как пишут журналисты, из строя выведено уже около 11% общей мощности страны-агрессора.

"Поскольку война на линии фронта сместился в пользу Москвы, кампания дронов становится ключевым элементом обороны Украины — как по своему символизму, так и по стратегическим целям", – сказано в материале.

С помощью ударных беспилотников, у Украины есть возможность проникнуть вглубь российской территории и нанести удар по отрасли, которая имеет решающее значение для военных усилий Кремля, обеспечивая как поставки топлива для его оккупационной армии, так и прибыль от экспорта нефти.

"Даже несмотря на то, что кампания с использованием дронов становится историей успеха для украинских вооруженных сил (что крайне необходимо после ряда успехов России на поле боя), это потенциальный джокер для мировых рынков и западных союзников Киева. Международные цены на нефть в последние дни неуклонно росли на фоне опасений, что нападения, которые до сих пор наносили значительный ущерб, могут однажды привести к разрушению крупного экспортного объекта", – говорится в материале.

По словам производителей дронов, опрошенных Bloomberg, этот успех дался нелегко. БПЛА должны были быть спроектированы так, чтобы преодолевать российские помехи. Им необходимо действовать на расстоянии до 1000 километров, а также нести достаточно большую взрывчатую нагрузку, чтобы нанести значительный ущерб объектам, которые были построены так, чтобы быть устойчивыми.

Глава СБУ Василий Малюк в комментарии Bloomberg отметил, что атаки дронами по НПЗ страны-агрессора показывают, что Украина не ограничится только линией фронта, но и будет выполнять задачи на море и в глубоком тылу врага.

"Мы не собираются останавливаться", – сказал он.

Кампания украинских дронов по состоянию на сейчас, как пишут журналисты, сосредоточена исключительно на оказании экономического воздействия внутри РФ, ограничивая ее способность перерабатывать сырую нефть в топливо и ослабляя противовоздушную оборону.

"Это новая форма войны на истощение, когда эти системы ( БПЛА. – Ред.) воздействуют в огромных количествах против стратегических объектов", – сказал Серра-Мартинс из Terminal Autonomy, американской компании с производственными мощностями в Украине, которая была основана в прошлом году.

По его словам, БПЛА спроектированы так, чтобы быть недорогими и одноразовыми, а это означает, что ракеты российских систем ПВО могут стоить до 40 раз дороже, чем дрон, на который они нацелены.

Даже если беспилотники будут сбиты, это все равно будет экономической победой.

У атак также есть психологическая цель, сказал другой производитель дронов. Он отметил, что пропаганда страны-агрессора пытается заставить россиян забыть, что страна находится в состоянии войны, но "длинные очереди на заправочных станциях привнесут реальность конфликта в их повседневную жизнь".

Как сообщал OBOZ.UA, после того, как атаки дронов на российские НПЗ заставили РФ ввести запрет на экспорт бензина, Москва пытается нарастить продажи за границу сырой нефти. Однако уже в скором времени экспорт нефти из РФ тоже может упасть вместе с объемами ее добычи, т.к. сырье просто будет негде хранить.

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