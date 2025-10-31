Удары Украины по российским НПЗ сократили нефтедобычу на 90%: Малюк раскрыл подробности

Удары украинских сил по российским нефтеперерабатывающим заводам серьезно ударили по экономике страны-агрессора. По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, в результате более 160 точных атак за последние месяцы уровень нефтедобычи в России сократился на 90%.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в пятницу. Малюк отметил, что только в сентябре–октябре украинские беспилотники поразили ряд ключевых нефтеперерабатывающих предприятий.

Именно это вызвало топливный кризис в РФ – и дефицит топлива превысил 20%.

Кроме этого, глава СБУ сообщил о значительных потерях российских систем противовоздушной обороны. С начала 2025 года украинские силы уничтожили около 40% комплексов "Панцирь", тогда как годовое производство этих установок в России составляет лишь около 30 единиц.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что государство-агрессор Россия пытается залатать дыры в своей противовоздушной обороне, чтобы прикрыть военно-промышленный и топливно-энергетический комплексы от украинских дальнобойных ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, в России разгорается топливный кризис – в результате украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, задействованным в обеспечении армии российских агрессоров. В частности, на многих заправках отсутствует бензин и дизтопливо. А поставки горючего за границу начали резко сокращаться.

