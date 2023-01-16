Угроза авиаударов с севера возросла из-за совместных учений РФ и Беларуси, оккупанты ищут наемников на войну в Украине среди иностранцев – Генштаб

По состоянию на 16 января значительно возросла опасность очередных российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины. Со своей стороны, российское военное командование любой ценой стремится увеличить численность своей оккупационной армии.

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В настоящее время государство-агрессор предлагает иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства РФ, добровольно призываться в ряды войск и автоматически получить гражданство России. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 16 января.

Кроме того, на полигоне Кадамовской Ростовской области ожидается прибытие подразделений с мобилизованными. В первую очередь, доукомплектование будет касаться частной военной компании "Вагнер" и отрядов "Барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине.

В Генштабе напомнили, что 16 января на территории Беларуси вблизи украинской границы началось совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений ВС РФ и РБ, входящих в региональную группировку войск с привлечением боевых самолетов обеих стран. Под видом совместного обучения противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси, что привело к росту угрозы нанесения ракетно-авиационных ударов именно с воздушного пространства этой страны.

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