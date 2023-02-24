Угроза удара 24 февраля: полковник Черник рассказал, сколько ракет есть у России, и чего ждать

На годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия может устроить ракетные удары по мирным городам и инфраструктурным объектам, но их эффективность будет ниже, чем во время прошлогодних масштабных атак. Вместе с тем в эти дни не исключается возможность диверсий со стороны врага.

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Такое предположение высказали военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в интервью ТСН. По его мнению, ныне в арсенале страны-агрессора остается еще большой ракетный залп – до 80-120 ракет.

"Россияне, однако, не смогут повторить свой собственный рекорд начала этой войны, когда одновременно запускали по Украине 160 ракет. Но могут предпринять какие-то диверсионные действия – это вполне возможно, ведь остатки агентурных сетей у них существуют", – считает он.

Собеседник издания подчеркнул, что оружие массового поражения – это единственный "серьезный аргумент", оставшийся у России в этой развязанной кровопролитной войне.

По словам Черника, больше ничего предложить оккупанты не могут, потому что за год боевых действий применили против украинцев абсолютно все неядерные способы ведения войны.

В то же время полковник запаса подчеркивает, что за этот тяжелый для Украины год наша система противовоздушной обороны претерпела существенные изменения. Так, если в начале вторжения украинское небо было прикрыто ПВО на 15-20%, то сейчас этот показной достигает всех 90%.

В частности, перечислил эксперт, в арсенале защитников сначала были старые советские комплексы С-200 и С-300, "Бук", "Оса", "Тор-М", а также небольшое количество западных образцов, например ПЗРК Stinger. Но с тех пор украинская ПВО "насытилась колоссальным количеством новейших западных разработок".

"Iris-T, NASAMS, Crotale, Mistral, Aspid – далеко не полная линейка того, что есть у нас на вооружении. За исключением последнего залпа, когда враг применил аж 14 ракет Х-22, которые нам нечем сбивать, во всех предыдущих залпах показатели сбивания баллистических и аэродинамических целей, а следовательно, крылатых ракет составляют 86-90%", – подытожил Черник.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The New York Times отметило, что Россия может прибегнуть к массированной атаке по городам Украины 24 февраля. Аналитики подчеркнули, что таким образом враг не только попытается затмить свои неудачи на фронте и отвлечь ВСУ, но и дать послание Западу в ответ на его поддержку Киева.

Не исключают российскую атаку в годовщину войны и в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Хотя начальник ведомства Кирилл Буданов предположил, что это будет "небольшой удар", и добавил, что в этом нет "ничего необычного", ведь украинцы пережили уже десятки массированных ракетных атак от РФ.

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