Угроза ядерной безопасности: на ЗАЭС обесточена одна из двух линий питания

Вследствие российского обстрела временно оккупированная Запорожская атомная станция (ЗАЭС) в очередной раз потеряла одну из двух линий питания, которые соединяют станцию с объединенной энергосистемой Украины. Сейчас ЗАЭС получает электроснабжение только по одной линии электропередач.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики. В ведомстве отметили, что безопасное функционирование станции снова под угрозой.

"Сейчас станция получает электроснабжение только по одной линии электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, снова под угрозой. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу для радиационной безопасности", – говорится в сообщении Минэнерго.

В министерстве добавили, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего восстановления питания ЗАЭС.

"Восстановлением поврежденных вражескими обстрелами линий, питающих ЗАЭС, на подконтрольной территории, занимаются ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго", – отметили в ведомстве.

С начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на его грани.

"В общем, за период с начала российского вторжения, Запорожская атомная электростанция уже много раз теряла питание, в частности – и полностью обесточивалась и переходила на работу от станционных дизель-генераторов", – говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что залогом безопасного функционирования станции является ее деоккупация.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Энергоатоме" неоднократно отмечали, что Россия нарушает ядерную безопасность в мире. Российская оккупация создает недопустимые риски безопасности и нарушает международные конвенции по ядерной и радиационной безопасности.

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