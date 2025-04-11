Угроза ядерным объектам: МАГАТЭ зафиксировало 'рой' вражеских дронов возле Южноукраинской АЭС

Российские атаки продолжают создавать серьезные угрозы ядерным объектам Украины. Международное агентство по атомной энергии сообщило о фиксации "роя" вражеских беспилотников возле Южноукраинской атомной электростанции.

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Об этом говорится в отчете МАГАТЭ. Согласно официальному отчету МАГАТЭ, 9 апреля на территории, прилегающей к станции, было зафиксировано несколько беспилотных летательных аппаратов, приблизившихся к Южноукраинской АЭС на расстояние 4 км. Такая активность указывает на высокие угрозы ядерным объектам.

"Ночью 9 апреля, по информации с объекта, было обнаружено восемь беспилотников, летающих в радиусе 4 км от Южноукраинской АЭС", – отмечается в отчете агентства.

Южноукраинская АЭС - одна из четырех атомных станций, оставшихся в Украине после закрытия Чернобыльской АЭС, и является важным элементом энергетической инфраструктуры страны. Она входит в состав Южноукраинского энергетического комплекса и является частью национальной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС может возобновить работу в течение нескольких месяцев после начала установления режима прекращения огня, но, вероятно, понадобится больше года, чтобы перезапустить все шесть реакторов атомного объекта. При этом он признал, что ситуация с безопасностью в Запорожье остается нестабильной, а вооруженные российские войска не дают доступа специалистам МАГАТЭ к некоторым частям станции.

На это в МИД Украины призвали международное сообщество усилить совместные усилия по прекращению российского ядерного шантажа. Дипломаты также выступили с требованием о дополнительных санкциях против "Росатома", полного прекращения любого сотрудничества с этой структурой и жесткой международной изоляции ядерного сектора государства-агрессора.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предупреждал, что Россия не отказалась от планов перезапустить ЗАЭС. Россияне задумали интегрировать объект в энергосистему временно оккупированных незаконно территорий.

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