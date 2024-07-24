Угрожает пожизненное заключение: СБУ сообщила о подозрении пяти предателям из Донбасса, которые помогали оккупантам

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против пяти предателей, воевавших против Сил обороны на востоке страны. Они попали в плен к украинским защитникам в июне этого года.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Так, в начале лета во время попытки оккупантов прорваться в Северск и Торецко в Донецкой области украинские военные уничтожили большинство агрессоров и захватили в плен других.

Среди задержанных четверо жителей временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, которые вступили в российские группировки Южного военного округа в феврале и марте 2022 года.

Один из задержанных – снайпер из 85-й отдельной мотострелковой бригады, участвовавший в захвате Попасной в Луганской области, а позже был переброшен на Северское направление. Другие двое – командир отделения и водитель из 4-й отдельной мотострелковой бригады, которые участвовали в захвате Северодонецка и штурмовали позиции ВСУ в Белогоровке и Золотаровке, пытаясь пробиться в Северск. Четвертый предатель, пулеметчик из 132-й отдельной мотострелковой бригады, вел огонь по украинским защитникам под Торецком.

Еще один задержанный, житель временно оккупированной части Харьковщины, заключил контракт с Минобороны РФ в Москве в июне и был направлен в 59-й штурмовой взвод 2-го танкового полка. После короткой учебы его направили на атаки позиций ВСУ в районе поселка Терны, где его и захватили.

Служба безопасности сообщила задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории или в вооруженных формированиях государства-агрессора).

Предателям грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении одному из главных пропагандистов Кремля в Донецке. Николай Черкашин возглавляет так называемый "Медиа-холдинг ДНР", он сменил на этом посту Романа Беседина, предателя, руководившего оккупационным информационным ресурсом до июля 2023 года и получившего заочное подозрение от следователей СБУ.