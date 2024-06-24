Угрожали сделать сына инвалидом: СБУ задержала рэкетиров, которые выбивали деньги из семьи погибшего воина ВСУ. Фото

В Черкассах Служба безопасности совместно с Национальной полицией пресекла деятельность преступной группы, запугивавшей местных жителей. В частности , преступники требовали пять миллионов гривен от семьи военнослужащего ВСУ, погибшего на фронте.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. "Задокументирован факт вымогательства 5 млн гривен у семьи павшего на фронте военнослужащего ВСУ", – говорится в сообщении.

По информации следствия, после того как жена и сын получили государственную помощь, бандиты попытались потребовать свою "долю".

Для того чтобы запугать пострадавших, злоумышленники преследовали молодого человека и угрожали сделать его инвалидом. Они также психологически давили на его мать путем телефонных звонков. Кроме денег, преступники требовали признания одного из них внебрачным сыном погибшего защитника, что могло бы способствовать уклонению от мобилизации и бегству за границу.

Служба безопасности задержала двух участников преступной группы с поличным, когда тем передавали часть средств. Задержанные – местные уголовники, специализирующиеся на выбивании несуществующих долгов.

В настоящее время преступникам объявлено о подозрении в преступлении по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств возможной причастности группы к другим тяжким преступлениям.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении так называемому смотрящему и его доверенным лицам. Злоумышленники требовали деньги у арестантов Лукьяновского СИЗО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили инспектора Лукьяновского СИЗО, который систематически продавал каннабис арестантам. Стоимость "товара" колебалась от 800 до 2100 гривен.

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