Указ Трампа о приостановлении международной помощи не касается Украины – Пентагон

Указ президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней предоставления международной поддержки не влияет на программы вооруженной помощи Украине. Контракты, заключенные администрацией Джо Байдена на изготовление оружия нашей стране, остаются в силе.

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Об этом пишет Голос Америки. Как отмечает издание, в Пентагоне подтвердили, что военная помощь Украине не подпадает под ограничение.

"Безопасная помощь Украине не подпадает под ограничение недавнего указа об иностранной помощи, поскольку оно касается только программ развития, а не военной поддержки", – сообщили в Минобороны США.

Это означает, что контракты на изготовление оружия для Украины по программе USAI, оформленные администрацией Байдена, остаются в силе.

Также этот указ Трампа не влияет ни на остаточную, ни на ранее запланированную поставку оружия из составов США по программе PDA, которую объявил Джо Байден.

В то же время, издание отмечает, что пока остается неизвестным, как президентский указ Трампа может повлиять на невоенную помощь Украине.

Посольство США в Украине дополнительных объяснений на этот счет не дает и ссылается на обнародованный текст указа президента Трампа, сообщило Радио Свобода.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп одним из своих первых указов в должности приостановил американскую помощь другим странам на 90 дней. Однако это решение не касается ключевой помощи Украине.

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