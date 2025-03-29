Украина будет играть ключевую роль в новой системе европейской безопасности: военные эксперты о главных угрозах и их преодолении

Роль и место Украины в формировании европейской системы безопасности и обороны обсудили на круглом столе в Украинском кризисном медиацентре. Участники дискуссии – представители Консорциума оборонной информации, который объединяет ведущих аналитиков из украинских и международных исследовательских центров: Национального института стратегических исследований, Информационно-консалтинговой компании Defense Express, Центра исследований армии, конверсии и разоружения, New Geopolitics Research Network и других.

Видео дня

Россия готовится к нападению на другие страны, ЕС нужно ускорить перевооружение и создание общего пространства оборонной безопасности с Украиной, украинская армия является наиболее боеспособной в Европе, Украина должна активнее приобщаться к международным программам по разработке и производству оружия и ориентироваться на ЕС, а не США. Такие мнения высказали эксперты на круглом столе.

Европа берет на себя роль США в военном планировании действий в Украине, что свидетельствует о формировании нового уровня сотрудничества. Об этом заявил народный депутат и член Наблюдательного Совета Консорциума Николай Княжицкий.

"Это замена американской военной координации в вопросе стратегического и оперативного планирования военных действий в Украине, подготовка к присутствию европейского контингента на территории Украины. Это переход отношений между ведущими европейскими странами и Украиной к уровню фактического военного союза", – отметил он.

Вместе с тем Княжицкий подчеркнул, что сегодня Европа должна создать собственные мощные вооруженные силы, способные вести полноценные боевые действия без участия США.

Все угрозы Европой осознаны, но пока не хватает скорости, динамичности и синергии военно-оборонительных усилий между отдельными странами ЕС.

"Мы не можем говорить о том, что у нас уже создано общее пространство оборонной безопасности с Евросоюзом", – констатировал Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

По его мнению, Украине нужно формировать свою стратегию, ориентируясь на ЕС, а не США и понимая, как мы там будем координировать свои действия по угрозе, которая никуда не денется.

Эксперты подчеркнули: Россия готовится к следующим вторжениям, и потенциальная "заморозка" войны в Украине может только поспособствовать реализации таких планов.

По словам Валерия Чалого, возможность перейти от угроз к применению силы со стороны России есть даже в ближайший год. "В ходе переговоров о мире в Украине может происходить подготовка к тестированию или последующего вторжения по суше в Европу", – отметил он.

"Сегодня Европа должна создать собственные мощные вооруженные силы, способные вести полноценные боевые действия без участия США", – прокомментировал Николай Княжицкий.

Соучредитель Консорциума оборонной информации, представитель Национального института стратегических исследований Алексей Ежак также отметил риски того, что в ближайшее время Россия будет пытаться проверить, как работают "ступени эскалации" не только в Украине, но и в других странах, например Балтии. Поэтому европейцам необходимо объединить усилия и ресурсы для быстрого реагирования на вызовы безопасности: инструменты противостояния есть, их нужно только собрать вместе.

Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения; соучредитель Консорциума оборонной информации, высказал свои оценки относительно даты возможного российского вторжения.

"Если война в Украине будет заморожена, то нападение на страны НАТО россия готова будет провести на уровне 2027 года. А в случае проведения сегодняшней политики США, то и в 2026 году", – спрогнозировал он.

Бадрак подчеркнул, что украинская армия – единственная боеспособная армия Европы на сегодняшний день и только широкомасштабное военное сотрудничество и открытый обмен технологиями способны противостоять агрессивным планам России. По его словам, сотрудничество в направлении создания ядерного оружия нового поколения – это то, что может предложить Украина европейским партнерам. Посреди перспективных направлений военного сотрудничества также создание баллистических ракет, спутниковых систем и остального.

Отказаться от иллюзий по поводу масштабного военного контингента европейских стран в Украине призвал и Валерий Боровик, председатель правления Альянса "Новая энергия Украины". Никто не хочет воевать с Россией. Возможно, здесь и действуют отдельные подразделения специального назначения, но о десятках тысяч солдат речь не идет и не будет идти, если только Украина не согласится на крайне невыгодные условия мира", — резюмировал он.

Именно поэтому нашему государству следует делать ставку на прорывные технологии и инновации в обороне и создавать новые оборонные решения вместе со странами-партнерами.

Во время круглого стола эксперты также анализировали содержание представленной недавно Европейской Комиссией "Белой книги по вопросам европейской обороны – Готовность 2030" и место ВСУ в будущей системе обороны Европы.

По словам директора New Geopolitics Research Network, соучредителя Консорциума оборонной информации Михаила Самуся, украинские военные станут ядром будущих европейских сил сдерживания или европейских сил обороны.

"Мы говорим, что хотим быть в Европейском Союзе до 2030 года. То есть это безопасное видение должно совпадать с нашим видением. Несмотря на то, что мы сейчас находимся в такой иллюзии, что скоро будет прекращение войны, на самом деле то, что мы видим на поле боя, и то, что говорит центральная разведка США, означает, что нам нужно готовиться к продолжению войны, наращивать свои силы, наращивать свои компетенции, конечно, подтягивая Европу, объясняя, что мы вместе должны строить свою европейскую армию", – подчеркнул Михаил Самусь.

Максимальное взаимодействие и интеграция в оборонной отрасли – именно такие составляющие должны выработать европейские страны, чтобы противостоять вызовам.

"ЕС сегодня должен превратиться в союз демократических ценностей и оружия, с возможностью эффективно защищать эти ценности", – сказал Сергей Згурец, директор ІКК Defense Express, соучредитель Консорциума оборонной информации.

В новой европейской системе безопасности именно Украина будет играть ключевую роль.

"Украина имеет самую большую армию в Европе с реальным боевым опытом и именно она защищает восточный фланг, где сосредоточены наибольшие угрозы европейской безопасности. Любая европейская оборонная система будет невозможна без Украины", — резюмировал Николай Княжицкий.

Консорциум оборонной информации – это объединение ведущих аналитиков из украинских и международных исследовательских центров:

– Национального института стратегических исследований,

– Информационно-консалтинговой компании Defense Express,

– Центра исследований армии, конверсии и разоружения,

– New Geopolitics Research Network и других.

Специалисты безопасности и обороны готовят аналитические справки для нужд обороны страны. Это возможность для государства получать выводы независимых экспертов и консультироваться с ведущими аналитиками.