"Украина демонстрирует прочный моральный стержень": британский полковник назвал главное преимущество ВСУ

На протяжении более 4 лет полномасштабной войны Россия делает ставку на террор против гражданского населения. Украина же выбрала совершенно иную тактику.

Видео дня

И она обеспечила Силам обороны преимущество, несмотря на то, что россияне до сих пор значительно превосходят их по численности. На это преимущество указал в комментарии 24 каналу британский полковник в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глен Грант.

Силы обороны обладают важным преимуществом

Грант подчеркнул, что Силы обороны атакуют исключительно военные объекты, принадлежащие российской армии или работающие на неё. Поэтому, по его убеждению, Украина демонстрирует прочный моральный стержень. Россия же убивает людей без какой-либо военной целесообразности.

"В этом заключается сила Украины на международной арене. Этот моральный стержень является важным инструментом. Именно он обеспечивает поддержку международного сообщества. Это бесценный ресурс, который нельзя утратить", – отметил Грант.

Главные истории дня

Он упомянул о призывах в сети, которые встречаются всё чаще, о том, что в ответ на удары РФ по жилым домам украинцев следует действовать зеркально. Однако британский военный считает, что это было бы ошибкой. Ведь удары по российским домам не укрепят моральный дух, а в долгосрочной перспективе они приведут к возникновению множества вопросов к Украине.

"Мы практиковали это во время Второй мировой войны. В долгосрочной перспективе не было ощущения, что мы поступили правильно. Мы фактически сравняли с землей Дрезден, унеся тысячи жизней. Это не дало никакого военного или морального эффекта", – отметил Грант.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля в ВСУ заявили, что Константиновка находится под контролем украинских воинов. В городе защитники подняли украинский флаг.

Российский диктатор Владимир Путин заявил о полной оккупации Константиновки еще 3 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!