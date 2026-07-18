Константиновка под контролем ВСУ: в городе подняли украинский флаг. Видео

Силы обороны в Константиновке (Донецкая область) подняли сине-желтый флаг. Украинский флаг развелся на одном из зданий города после того, как наши бойцы провели там зачистку, уничтожив российских захватчиков.

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Успешную операцию провели военнослужащие из полка "Скала". На официальном канале в Facebook они опубликовали видео.

Константиновка под контролем ВСУ

"Господин президент! Господин главнокомандующий! Имеем честь доложить: 425-й полк "Скала" боевую задачу выполнил. Украинский город Константиновка снова под сине-желтым флагом!" – отчитались защитники.

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Они заверили, что борьба с российскими оккупантами будет продолжаться до полного освобождения всей украинской территории.

"Продолжаем работать до полного освобождения Украины. Слава Украине!" – подчеркнули наши военные.

Стоит отметить, что, несмотря на заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы полном захвате Константиновки в Донецкой области, прозвучавшие 3 июля, реальная ситуация на фронте свидетельствует об обратном.

После этого заявления российская пропаганда развернула масштабную информационную кампанию и пыталась представить оккупацию города как очередную "великую победу" Кремля и продвигать этот нарратив, в частности, среди западной аудитории, прежде всего в США.

В то же время, как отмечает The Washington Times, бои за Константиновку продолжаются, и говорить о её захвате пока нет оснований.

Напомним, на российские фейки о якобы захвате Константиновки отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что готов встретиться с кремлевским лидером в этом городе.

"Если Константиновка сейчас находится под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец-то закончить войну", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины о возможной встрече в Константиновке.

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