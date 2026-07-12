Константиновка не оккупирована: Washington Times рассказала, что происходит в городе

Начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов ещё 3 июля сообщил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном захвате российскими войсками Константиновки в Донецкой области. Из этого, мягко говоря, ложного утверждения российская пропаганда раздула грандиозную "победу", которую Кремль активно "продавал" на Запад, а именно — в США.

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Однако битва за Константиновку далека от завершения. О ситуации в городе пишет The Washington Times

Кремль поспешил "захватить" Константиновку

В публичной риторике российского военно-политического руководства Константиновка в Донецкой области с прошлой недели представляется не иначе как полностью оккупированной, а битва за этот город — завершённой.

"Тренд" задал "отчет" Герасимова Путину, озвученный на камеру в срежиссированном администрацией Президента РФ видеоролике о якобы визите российского диктатора на один из командных пунктов ВС РФ.

Выслушав "отчет", Путин "высоко оценил задействованные войска" и назвал захват этого украинского города "важным стратегическим достижением".

В доказательство "освобождения" Константиновки в российском минобороны показали видео поднятия триколоров среди разрушенных многоэтажек и заявили, что в городе завершается "зачистка".

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Посмотрев "кино" от россиян, украинские воины несколько удивились.

"Константиновка остается под контролем Сил обороны Украины", — говорится в заявлении 19-го армейского корпуса, который ведет оборону в этом районе.

Позже корпус опубликовал видеозаписи украинских военнослужащих в нескольких точках города. Аналитики изучили некоторые из них – и подтвердили, что видео снято именно в Константиновке.

К кампании по разоблачению лжи Кремля присоединился даже президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил Путина во лжи, а затем назначил ему встречу в Константиновке, раз уж она "полностью контролируется" войсками РФ.

В The Washington Times подчеркнули: не могут независимо подтвердить заявления ни одной из сторон. Однако имеющиеся доказательства противоречат утверждениям о полном контроле России над Константиновкой.

"Вместо этого, похоже, что сражение перешло в туманную фазу, которая сейчас характерна для всего украинского фронта. Российские штурмовые группы присутствуют в некоторых частях города, в то время как украинская пехота и группы беспилотников остаются активными в других местах. Некоторые улицы оккупированы, другие находятся под постоянным наблюдением с беспилотников, а многие из них не могут безопасно использоваться ни одной из армий", – описали атмосферу в городе журналисты.

Что происходит в городе

Кремлевские видео с поднятием флагов издание в качестве доказательства не считает. Ведь в текущей ситуации небольшая группа из 3–4 россиян вполне может пробраться мимо руин зданий к определенной точке, снять там ролик с поднятием флага — и уже через мгновение либо сбежать, либо быть ликвидированной Силами обороны.

Поэтому даже присутствие россиян в том или ином районе вовсе не означает полного контроля РФ над ним.

"Чтобы удерживать позиции, войска должны оставаться там, поддерживать связь с командирами, получать боеприпасы и продовольствие, эвакуировать раненых и не допускать возвращения врага. Российские кадры продемонстрировали проникновение в Константиновку, но не подтвердили, что Москва может выполнять эти задачи по всему городу", – говорится в материале.

Более того, по наблюдениям Института изучения войны, российские операции по проникновению и накоплению сил в городе продолжаются уже после заявления Кремля о "полном освобождении" Константиновки.

Аналитики не нашли никаких доказательств того , что Россия захватила всю Константиновку. Поэтому они расценивают браваду Кремля как часть российской информационной кампании, направленной на создание образа неизбежности победы РФ.

Да что там вашингтонские эксперты – даже самые ярые Z-пропагандисты усомнились в правдивости кремлевских утверждений. Некоторые из них позволили себе уточнить: флаги оккупанты поднимали на камеру в тот момент, когда совсем рядом шли ожесточённые бои.

Далее, как сообщают в The Washington Times, информационная кампания РФ получила продолжение. Российское командование публично выступило с "предложением" о шестичасовом прекращении огня – якобы исключительно для того, чтобы Украина могла забрать тела своих погибших воинов. Цель заявления очевидна: россияне стремились создать впечатление, что организованная украинская оборона города закончилась и в Константиновке "остались только мертвые".

Несмотря на то, что Украина "предложение" не комментировала, Москва почти сразу обвинила Киев в его отклонении.

Зачем же Кремль поспешил с объявлением о захвате Константиновки задолго до того, как войска РФ смогли это сделать? Причины — сугубо политические: даже фальстартовая "победа" для режима Путина имеет большое значение.

"Константиновка расположена на южном конце цепи городов, образующих "пояс крепостей" Украины , её оборонительный "хребет" в Донецкой области. Города Дружковка, Краматорск и Славянск расположены дальше на север. Захват этой городской зоны остается центральной задачей Путина в рамках оккупации всего Донбасса. Россия контролирует большую часть Донецкой области, но годами боролась за ту часть, которая до сих пор принадлежит Украине. Победа в Константиновке позволила бы Москве заявить, что "южные ворота" к остальным городам, находящимся под контролем Украины, были открыты силой", – пишет издание.

Побочный эффект – "подтверждение" давнего дипломатического "аргумента" Кремля, согласно которому время на стороне РФ, а каждое проникновение выдается за завершенное завоевание. Этот аргумент Москва использует, чтобы убедить Вашингтон и европейские столицы в том, что их поддержка Киева лишь отсрочит якобы неизбежное поражение Украины.

Российские войска уже несколько месяцев продвигаются к Константиновке, прорываясь через окружающие населенные пункты и атакуя дороги, соединяющие город с украинским тылом. По данным 19-го армейского корпуса, в начале июня в пределах города уже действовало более 100 российских солдат.

"Наша пехота продолжает действовать в Константиновке, но логистическая ситуация очень сложная. Мы продолжаем борьбу", – сказал The Washington Times пилот БПЛА, находившийся в этом районе.

В то же время журналисты уточняют: россиянам не обязательно физически штурмовать каждое здание на каждой улице. Заставить украинцев отступить они могут также, если сделают логистику слишком опасной и сложной.

"Это давление формирует более широкий фронт. Четкая линия, разделяющая две армии, расширилась до многокилометровой зоны уничтожения, состоящей из открытых дорог, заброшенных сел и полей, за которыми постоянно наблюдают с воздуха. Пехотные подразделения часто удерживают разрозненные подвалы, линии деревьев и промышленные здания, а не сплошные окопы. Между ними лежат серые зоны, куда обе стороны направляют небольшие группы, но ни одна из них не может свободно передвигаться", – говорится в материале.

Появление и стремительное развитие беспилотных технологий изменили войну. Если раньше вражеская пехота проникала на ту или иную территорию, а за ней подтягивались транспортные средства с боеприпасами и подкреплением, то теперь наступающего врага обнаруживают за много километров до фронта. И захватить позицию часто легче, чем ее удержать.

"Россия адаптировалась, неоднократно отправляя вперед небольшие штурмовые группы. Хотя многие из них уничтожаются практически сразу, другие находят слабые места, остаются незамеченными и ждут подкрепления. Со временем такие проникновения вынуждают украинские подразделения перенаправлять людей и беспилотники в районы позади того, что считалось фронтом. Этот метод почти не приводит к резким прорывам. По данным Центра стратегических и международных исследований, российские войска продвинулись примерно на 10 миль (около 16 км) к Константиновке в период с августа 2025 года по начало июня 2026 года, в среднем около 165 футов (около 50 м) в день", – пишет The Washington Times.

Именно такие мизерные темпы продвижения и могут объяснить стремление Москвы заявлять о своих "победах" с очень большим "авансом". В то же время, считают журналисты, это "также показывает, почему было бы ошибкой игнорировать эти достижения как незначительные".

"Россия способна выдерживать месяцы тяжелых потерь, одновременно поддерживая давление в нескольких секторах. У Украины гораздо меньше пехотинцев, и ей приходится защищать обширные участки территории, одновременно охраняя пути снабжения от постоянных атак беспилотников. Каждое потерянное село приближает российских операторов беспилотников и артиллерию к следующей украинской дороге. Константиновка иллюстрирует новую динамику на фронте. Россия не продемонстрировала полного контроля над городом, несмотря на церемонию, устроенную по поводу его якобы захвата. Украинские войска остаются внутри и продолжают сражаться", – пишет The Washington Times.

Как долго ещё продержится украинская оборона Константиновки – будет зависеть не от того, кто снимет больше видео с флагами. Ключ к сохранению украинского контроля над городом журналисты видят в том, сможет ли Украина и в дальнейшем перебрасывать в Константиновку подкрепление и боеприпасы и вывозить из города раненых солдат через "коридор" в тылу, который все больше сужается. И в том, как долго она сможет это делать.

Как писал OBOZ.UA, после путинского заявления о захвате Константиновки и провокационного "предложения" минобороны РФ в DeepState объяснили, почему нельзя соглашаться на российское "перемирие". Для самых наивных аналитики пояснили: ни малейшего намека на гуманность там и близко не было.

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