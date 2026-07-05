'Несут значительные потери': в DeepState объяснили, почему нельзя соглашаться на российское перемирие в Константиновке. Карта

Украине ни в коем случае нельзя соглашаться на лживое российское перемирие в Константиновке Донецкой области. В настоящее время там продолжаются активные бои за город.

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Противник подошёл к окраинам населённого пункта, начал там закрепляться и проникать вглубь города. Но россияне несут значительные потери. Об этом пишут аналитики DeepState.

"Россияне пытаются закрепиться на местности в районе Ильиновки и Новодмитровки, чтобы перекрыть любое передвижение и установить контроль практически во всей Константиновке. Одновременно с этим продолжаются постоянные проникновения в сам населенный пункт, где московиты несут значительные потери", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстановку в городе нельзя назвать легкой и контролируемой, однако стоит отметить, что Константиновка остается под контролем Сил обороны Украины.

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"Следует понимать, что "флаговтыки", которые часто встречаются в сети, являются исключительно медийной составляющей врага, ведь всех пехотинцев, доживших до момента съемки, уничтожают или берут в плен", – добавляют в DeepState.

Также аналитики напомнили, что Минобороны РФ неожиданно предложило Украине "прекратить обстрел города" с 12:00 до 18:00 6 июля. Они считают, что это коварный план, на который ни в коем случае нельзя соглашаться, ведь именно ударно-поисковые операции наших пилотов не дают врагу полноценно закрепиться и захватить город.

"Как мы уже отмечали, инфильтрация объясняется количественным превосходством противника и недостаточным количеством пехоты в наших силах. И именно удары дронов создают противнику серьезные препятствия. Кацапы это понимают и ищут любые возможности оккупировать город, где гибнет много их солдат. Столь же лицемерно предлагать Украине прекратить обстрелы, когда именно кацапы уничтожают город постоянными ударами КАБами и дронами. Категорически нельзя соглашаться на какие-либо мирные временные предложения врага, ведь это ложь, за которой скрывается коварство", – подчеркивают в DeepState.

Что предшествовало

4 июля Министерство обороны России заявило о готовности организовать передачу тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке. Российская сторона также предложила Украине временно прекратить обстрелы города 6 июля в течение определенного промежутка времени и повторила утверждение о якобы полном контроле над населенным пунктом.

Также сообщалось, что российские заявления о якобы захвате украинской Константиновки – это очередной информационный фейк, призванный "создать иллюзию успехов на фоне огромных потерь" личного состава и провала попыток достичь поставленных целей. В настоящее время город находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что вечером 3 июля Кремль распространил заявление о якобы полном захвате Константиновки. Во время совещания начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов доложил диктатору Владимиру Путину, что российские войска взяли город под полный контроль.

Позже украинский президент Владимир Зеленский в своем духе отреагировал на очередной российский фейк о якобы захвате Константиновки. Он заявил, что готов встретиться с кремлевским лидером в этом городе.

"Если Константиновка сейчас находится под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец-то закончить войну", — заявил он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины о возможной встрече в Константиновке.

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