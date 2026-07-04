"Пока в Москве готовят победные доклады": бойцы бригады "Лють" сняли видео из Константиновки

Заявления России о якобы захвате украинской Константиновки – это очередной информационный фейк, призванный "создать иллюзию успехов на фоне огромных потерь" личного состава и провала попыток достичь поставленных целей. В настоящее время город находится под контролем Вооружённых Сил Украины.

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Такое заявление сделали бойцы бригады Нацполиции "Лють", записав соответствующее видео из Константиновки. К ним присоединились также воины различных подразделений 19-го армейского корпуса ВСУ, которые сейчас также защищают город от российского вторжения.

Комментарий бригады "Лють"

"Кремлевский диктатор и его генералы решили продать россиянам очередную "великую победу" о полном захвате Константиновки. Но это – ложь! Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють" совместно с собратьями из Сил обороны Украины продолжает выполнять боевые задачи в городе и уничтожать врага", – отметили в бригаде.

Украинские защитники не скрывают, что оккупанты "пытаются всеми силами взять Константиновку".

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"Да, бои тяжелые, и враг бросает вперед свою пехоту небольшими группами и пытается удержаться за каждый метр. Но Константиновка – не под их контролем! Пока в Москве рисуют победные доклады, наши воины перемалывают их пехоту. А пока Путин готовится раздавать награды за фейковую "победу", российские солдаты продолжают гибнуть в боях за город, который они так и не смогли взять", – добавили воины.

Комментарий 19-го армейского корпуса

"Российский режим в очередной раз прибегает к откровенной лжи, выдавая желаемое за действительное. В Кремле пытаются создать иллюзию успехов на фоне огромных потерь личного состава и провала попыток достичь поставленных целей. Но реальность иная", – отметили украинские защитники.

На их видео военнослужащие ВСУ находятся в разных районах города, чем подтверждают: "Константиновка находится под контролем Сил обороны Украины".

"Противник не прекращает попыток инфильтрации и продвижения отдельными группами, однако такие действия своевременно выявляются, а враг систематически уничтожается украинскими защитниками. Константиновка держится. Силы обороны Украины продолжают выполнять поставленные задачи", – подчеркнули в 19-м армейском корпусе.

Что предшествовало

Вечером 3 июля Кремль распространил заявление о якобы полном захвате Константиновки. Во время совещания начальник генерального штаба России Валерий Герасимов доложил диктатору Владимиру Путину, что российские войска взяли город под полный контроль.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня украинский президент Владимир Зеленский в своем духе отреагировал на очередной российский фейк о якобы захвате Константиновки. Он заявил, что готов встретиться с кремлевским лидером в этом городе.

"Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец-то закончить войну", – заявил он.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины о возможной встрече в Константиновке.

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