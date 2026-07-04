Россия предложила Украине вернуть тела погибших в Константиновке

Министерство обороны России заявило о готовности организовать передачу тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке. Российская сторона также предложила Украине временно прекратить обстрелы города 6 июля в течение определенного периода времени и повторила утверждение о якобы полном контроле над населенным пунктом.

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Соответствующее заявление 4 июля обнародовала пресс-служба Минобороны РФ. В российском ведомстве утверждают: "В связи с освобождением российскими войсками города Константиновка и установлением над ним полного нашего контроля российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих".

Также в Минобороны РФ заявили, что предлагают украинской стороне "с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля прекратить обстрел города Константиновка"и сообщить о своём решении до полудня 5 июля.

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Позиция Украины

Украинская сторона ранее опровергла заявления России о якобы захвате Константиновки. По словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, контроль Сил обороны над городом подтверждают данные автоматизированной системы управления "Дзвин" и системы ситуационной осведомленности DELTA.

Командир 19-го армейского корпуса Александр Бакулин также заявил, что украинские военные продолжают действовать по всей территории города. По его словам, российские штурмовики присутствовали лишь в отдельных точках Константиновки, после чего их уничтожали украинские подразделения.

Заявление Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на заявления Кремля о якобы захвате Константиновки. Он подчеркнул, что Россия распространяет ложную информацию о ситуации на фронте.

"Сейчас, накануне Дня независимости Америки, Путин решил солгать миру и президенту Америки о ситуации на фронте: заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда – это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость", – заявил глава государства.

Президент также прокомментировал слова Владимира Путина о якобы контроле России над городом и предложил проверить эти утверждения на практике.

"Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но всё же он не перейдёт линию фронта: правда сильно отличается от путинских слов", – сказал Зеленский.

Что известно

Российское заявление о возможной передаче тел украинских военных прозвучало на фоне сообщений Кремля о якобы полном захвате Константиновки. В то же время украинское военное командование подтвердило, что город находится под контролем Сил обороны Украины.

По информации Генерального штаба ВСУ, украинские военные продолжают выполнять боевые задачи как в самом городе, так и на подступах к нему. Командир 19-го армейского корпуса Александр Бакулин отмечал, что российские военные присутствовали лишь в отдельных точках Константиновки, где их оперативно уничтожали украинские подразделения.

Позже на заявление президента Украины отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он повторил ложные утверждения российской стороны о якобы полном контроле над Константиновкой и заявил, что Зеленский может приехать в Москву.

"Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка", – сказал Песков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за месяц боев на Константиновском направлении общие боевые потери России достигли почти тысячи солдат. В числе убитых и раненых враг потерял примерно два батальона.

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