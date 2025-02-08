Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы вести переговоры с РФ с сильной позиции, – глава МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский считает, что перед тем, как Украине начинать любой возможный переговорный процесс с Россией, она должна быть обеспечена достаточным количеством вооружения. Это будет сдерживающим фактором для агрессора.

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Об этом он сказал во время переговоров в Вашингтоне со спецпредставителем президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Подробности чешский министр рассказал на своем аккаунте в социальной сети Х в пятницу, 7 февраля.

По словам Липавского, Келлог поинтересовался взглядом Чехии на российскую агрессию.

"Украина должна быть достаточно вооружена, чтобы вести переговоры с сильной позиции. Очевидно, что Чехия заинтересована в том, чтобы Россия больше никогда не отважилась напасть на своего соседа", – добавил он.

Ранее Келлог заявил, что Трамп готов ужесточить санкции против России, чтобы завершить войну в Украине. Тем не менее, обеим государствам придется идти на уступки, чтобы остановить убийства с обеих сторон.

По словам политика, по шкале от 1 до 10 экономическое давление санкций против России оценивается лишь в 3, что свидетельствует об относительно умеренном влиянии.

Также недавно спецпредставитель заявил, что шансы Киева вернуть себе ядерный арсенал близки к нулю. По его мнению, Украина вряд ли когда-нибудь снова будет иметь ядерное оружие. США не поддержат возвращение Украине ядерного оружия, потому что сейчас страной управляет "правительство здравого смысла".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе. Участие также примут вице-президент США Джей Ди Венс и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог.

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