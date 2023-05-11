'Украина должна победить': Боррель назвал одну из ключевых своих задач в ближайшие 18 месяцев

Завершение российской агрессии против Украины – одна из ключевых задач на ближайшие 18 месяцев для всего Европейского Союза и свободного мира. При этом Украина должна победить, а путинская Россия – потерпеть поражение.

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Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в четверг, 11 мая, в Брюсселе во время дискуссии в рамках Европейского саммита по безопасности и обороне. Он уверен, что лучший способ окончить войну в Европе — помочь Украине победить.

"Путин не может выиграть эту войну. Это наше наиболее мощное обязательство – мое личное, всего Европейского Союза и свободного мира. Путин не может выиграть эту войну, и мир должен понимать, что происходит в Украине. Это еще одно, дипломатическое сражение, которая не менее важна, чем битва на поле боя.Потому что многие лидеры в мире находятся в состоянии стратегического "колебания". Я их называю "Да, но…". Не существует ни одного "но". Существует вторжение. к другой, без причины, без всякого оправдания. Сотни людей гибнут, сотни людей. Вокруг этого никаких "но" не существует", – сказал Жозеп Боррель.

Большинство стран мира, а это 141 государство, проголосовало в ООН против российской агрессии, напомнил Боррель. Однако, по его словам, есть государства, которые недостаточно решительны в осуждении этой войны. Они часто провозглашают, что хотят мира.

Но мир может быть достигнут разными способами. Войну можно закончить быстро – просто перестать помогать Украине. Но в этом случае война закончится вместе с Украиной.

"Ведь если Россия победит – она уничтожит Украину и убьет украинский народ. Тогда Европа окажется в гораздо более опасном положении, чем сейчас", – объяснил дипломат.

Он подчеркнул, если позволить Путину выиграть, он превратит Украину во вторую Беларусь.

"У нас будут российские войска на польской границе, опасность резко возрастет, но при этом Украина уже не будет существовать, как мирное и независимое государство. Именно это может произойти", – подчеркнул Жозеп Боррель.

"Хотите, чтобы война закончилась? Тогда помогите Украине победить", – подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности в Брюсселе сообщил, что ЕС предоставит Украине 1 миллион снарядов 155 мм и более тысячи ракет. Кроме того, до конца 2023 г. ЕС планирует подготовить 30 тысяч украинских военных.