'Украина должна стать гарантом продовольственной безопасности': Зеленский объяснил необходимость продления экспорта продовольствия морем. Видео

Украина должна стать гарантом продовольственной безопасности. Об этом подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства объяснил необходимость продолжения экспорта продовольствия по морю.

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Об этом Зеленский заявил в своем традиционном вечернем обращении к украинскому народу. Президент подчеркнул, что наказать Россию за террор – это историческая задача современного поколения лидеров мира (чтобы посмотреть видео, доскроллльте до конца страницы).

Гарант отметил, что провел 18 июля заседание Ставки.

"Основные вопросы – это защита наших портов, продолжение продовольственного экспорта морем. Это стратегически важный вопрос. И не только для нашего государства. В прошлом году благодаря нашей Черноморской зерновой инициативе удалось предотвратить ценовой кризис на глобальном продовольственном рынке. За ценовым взрывом неизбежно начались бы и политические и миграционные кризисы, в частности в африканских и азиатских странах. Очевидно, российское руководство сейчас пытается спровоцировать эти кризисы. Без нашего экспорта дефицит на глобальном рынке будет, к сожалению, очень ощутим. И не только для самых бедных стран. Египта в Бангладеш и Китай. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы предотвратить это", – сказал президент.

По его словам, со своей стороны, Украина разрабатывает варианты действий, договоренностей для того, чтобы сохранить и украинскую глобальную роль гаранта продовольственной безопасности.

"И наши морские выходы на мировой рынок, и рабочие места для украинцев в портах и аграрной индустрии. Боремся и за мировую безопасность, и за нашего украинского фермера. Кстати, накануне встретился с представителями африканских СМИ – печатных изданий, радио, телевидения – с Южно-Африканской Республики, из Нигерии, Кении, Уганды, Ганы, Бенина, Кот-д'Ивуара, они были не только в Киеве – они посетили и Херсонщину, и Бучу, общались с родными жертв этой войны. Каждый раз, когда журналисты из других стран приезжают в Украину и своими глазами видят последствия российской агрессии, они возвращаются домой с правдой об этой войне, и мы говорим с ними во время интервью на английском или французском языках – нет, мы говорим на языке правды, и это очень помогает нам держать и увеличивать внимание мира к Украине, нашей борьбе за свободу. Мы говорили с африканскими медийщиками, в частности, о ситуации с зерновым экспортом, российской агрессией против глобальной продовольственной стабильности... Я благодарен каждому и каждой в мировых СМИ, кто честно рассказывает своей аудитории об увиденном нашем регионе, в нашей стране". – рассказал Зеленский.

По его словам, на Ставке находились доклады военных, разведки, Службы безопасности, МВД.

"Вопрос понятен – ситуация на передовой, все горячие направления - от Купянского до Херсонщины, Донецкая область, южные районы Запорожской области", – сказал украинский лидер.

Зеленский рассказал, что на Ставке рассмотрели вопросы поставки боеприпасов и защиты от российских ракетных и дроновых ударов.

"Я хочу поблагодарить наших Воздушных сил и всех защитников, защитниц неба из других видов и родов войск. Спасибо за каждую сбитую российскую ракету, за каждый сбитый "Шахед", за спасенные жизни наших людей и инфраструктуру, в частности в Одессе и области. Особенно благодарен 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитным ракетным бригадам, 302-му зенитному ракетному Харьковскому полку и воинам 14-й радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого за своевременное обнаружение целей. Спасибо!" – акцентировал президент.

По его словам, каждый факт использования компонентов из стран свободного мира для производства оружия российских террористов, в частности, ракет и "Шахедов" будет аргументом имеющихся санкций Украины давления против России недостаточно.

"Мир должен настолько ограничить торговые отношения с государством-террористом, чтобы ни одного компонента из свободного мира нельзя было использовать для террора. Я провел сегодня важное совещание по поводу духовной независимости Украины, наших дальнейших шагов для защиты прав и законных интересов граждан Украины в сфере религиозных отношений Вскоре будут новости Продолжаем работу и над подготовкой Доктрины Украины, над нашей послевоенной трансформацией и уже сегодняшними решениями для помощи нашим людям. Министр здравоохранения и Министр социальной политики представили мне концепцию создания сети реабилитационных центров в Украине. Различный уровень и функционал, но абсолютно необходимые услуги реабилитации. Уже началась реализация. Министры представят все детали", – добавил Зеленский.

Также он поведал, что встретился с руководителем Японского агентства международного сотрудничества.

"Это один из крупнейших в мире институций поддержки экономического и социального развития. Ее работа схожа с работой, например, американского USAID, которую в Украине уже знают. Японское агентство сейчас реализует программу экстренного восстановления в Украине, а объем программы – полмиллиарда долларов. В целом с начала полномасштабной агрессии это Японское агентство уже предоставило Украине поддержки более чем на миллиард долларов, и у нас есть потенциал для увеличения сотрудничества – именно об этом говорили: разминирование, энергетика, проекты в инфраструктуре, образование… Очень важно – строительство реабилитационных центров для преодоления последствий войны", – заявил глава государства.

Вместе с тем он подписал указы о награждении наших воинов.

"Семь указов. Всего 1255 воинов. Боевые бригады и подразделения. Разные участки фронта. Все равно высокая храбрость! С 24 февраля государственными наградами отмечены почти 51 тысяча украинских воинов. Я благодарю всех, кто борется ради Украины! Слава всем нашим героям! Каждому и каждой, кто воюет, кто тренирует наших воинов, кто лечит и восстанавливает после ранения. Я благодарю всех в мире, кто помогает! И благодарю всех партнеров за сегодняшний "Рамштайн", а особенно – министра обороны США Остина за очень четкие, недвусмысленные и мощные заявления. Преодолеть российскую агрессию, наказать Россию за террор – это историческая задача современного поколения лидеров мира. И мир выполнит эту задачу. Победа Украины будет! Слава Украине!" – резюмировал президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский объяснил сотрудникам африканской печати о причинах полномасштабной войны, в которой Украина не намерена сдаваться и капитулировать. И причины не только в государственных амбициях и национальном достоинстве, но и в обычных правах, которые мы можем потерять, если позволим России одолеть нас.