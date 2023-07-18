"Украина должна стать гарантом продовольственной безопасности": Зеленский объяснил необходимость продления экспорта продовольствия морем. Видео
Украина должна стать гарантом продовольственной безопасности. Об этом подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства объяснил необходимость продолжения экспорта продовольствия по морю.
Об этом Зеленский заявил в своем традиционном вечернем обращении к украинскому народу. Президент подчеркнул, что наказать Россию за террор – это историческая задача современного поколения лидеров мира (чтобы посмотреть видео, доскроллльте до конца страницы).
Гарант отметил, что провел 18 июля заседание Ставки.
"Основные вопросы – это защита наших портов, продолжение продовольственного экспорта морем. Это стратегически важный вопрос. И не только для нашего государства. В прошлом году благодаря нашей Черноморской зерновой инициативе удалось предотвратить ценовой кризис на глобальном продовольственном рынке. За ценовым взрывом неизбежно начались бы и политические и миграционные кризисы, в частности в африканских и азиатских странах. Очевидно, российское руководство сейчас пытается спровоцировать эти кризисы. Без нашего экспорта дефицит на глобальном рынке будет, к сожалению, очень ощутим. И не только для самых бедных стран. Египта в Бангладеш и Китай. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы предотвратить это", – сказал президент.
По его словам, со своей стороны, Украина разрабатывает варианты действий, договоренностей для того, чтобы сохранить и украинскую глобальную роль гаранта продовольственной безопасности.
"И наши морские выходы на мировой рынок, и рабочие места для украинцев в портах и аграрной индустрии. Боремся и за мировую безопасность, и за нашего украинского фермера. Кстати, накануне встретился с представителями африканских СМИ – печатных изданий, радио, телевидения – с Южно-Африканской Республики, из Нигерии, Кении, Уганды, Ганы, Бенина, Кот-д'Ивуара, они были не только в Киеве – они посетили и Херсонщину, и Бучу, общались с родными жертв этой войны. Каждый раз, когда журналисты из других стран приезжают в Украину и своими глазами видят последствия российской агрессии, они возвращаются домой с правдой об этой войне, и мы говорим с ними во время интервью на английском или французском языках – нет, мы говорим на языке правды, и это очень помогает нам держать и увеличивать внимание мира к Украине, нашей борьбе за свободу. Мы говорили с африканскими медийщиками, в частности, о ситуации с зерновым экспортом, российской агрессией против глобальной продовольственной стабильности... Я благодарен каждому и каждой в мировых СМИ, кто честно рассказывает своей аудитории об увиденном нашем регионе, в нашей стране". – рассказал Зеленский.
По его словам, на Ставке находились доклады военных, разведки, Службы безопасности, МВД.
"Вопрос понятен – ситуация на передовой, все горячие направления - от Купянского до Херсонщины, Донецкая область, южные районы Запорожской области", – сказал украинский лидер.
Зеленский рассказал, что на Ставке рассмотрели вопросы поставки боеприпасов и защиты от российских ракетных и дроновых ударов.
"Я хочу поблагодарить наших Воздушных сил и всех защитников, защитниц неба из других видов и родов войск. Спасибо за каждую сбитую российскую ракету, за каждый сбитый "Шахед", за спасенные жизни наших людей и инфраструктуру, в частности в Одессе и области. Особенно благодарен 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитным ракетным бригадам, 302-му зенитному ракетному Харьковскому полку и воинам 14-й радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого за своевременное обнаружение целей. Спасибо!" – акцентировал президент.
По его словам, каждый факт использования компонентов из стран свободного мира для производства оружия российских террористов, в частности, ракет и "Шахедов" будет аргументом имеющихся санкций Украины давления против России недостаточно.
"Мир должен настолько ограничить торговые отношения с государством-террористом, чтобы ни одного компонента из свободного мира нельзя было использовать для террора. Я провел сегодня важное совещание по поводу духовной независимости Украины, наших дальнейших шагов для защиты прав и законных интересов граждан Украины в сфере религиозных отношений Вскоре будут новости Продолжаем работу и над подготовкой Доктрины Украины, над нашей послевоенной трансформацией и уже сегодняшними решениями для помощи нашим людям. Министр здравоохранения и Министр социальной политики представили мне концепцию создания сети реабилитационных центров в Украине. Различный уровень и функционал, но абсолютно необходимые услуги реабилитации. Уже началась реализация. Министры представят все детали", – добавил Зеленский.
Также он поведал, что встретился с руководителем Японского агентства международного сотрудничества.
"Это один из крупнейших в мире институций поддержки экономического и социального развития. Ее работа схожа с работой, например, американского USAID, которую в Украине уже знают. Японское агентство сейчас реализует программу экстренного восстановления в Украине, а объем программы – полмиллиарда долларов. В целом с начала полномасштабной агрессии это Японское агентство уже предоставило Украине поддержки более чем на миллиард долларов, и у нас есть потенциал для увеличения сотрудничества – именно об этом говорили: разминирование, энергетика, проекты в инфраструктуре, образование… Очень важно – строительство реабилитационных центров для преодоления последствий войны", – заявил глава государства.
Вместе с тем он подписал указы о награждении наших воинов.
"Семь указов. Всего 1255 воинов. Боевые бригады и подразделения. Разные участки фронта. Все равно высокая храбрость! С 24 февраля государственными наградами отмечены почти 51 тысяча украинских воинов. Я благодарю всех, кто борется ради Украины! Слава всем нашим героям! Каждому и каждой, кто воюет, кто тренирует наших воинов, кто лечит и восстанавливает после ранения. Я благодарю всех в мире, кто помогает! И благодарю всех партнеров за сегодняшний "Рамштайн", а особенно – министра обороны США Остина за очень четкие, недвусмысленные и мощные заявления. Преодолеть российскую агрессию, наказать Россию за террор – это историческая задача современного поколения лидеров мира. И мир выполнит эту задачу. Победа Украины будет! Слава Украине!" – резюмировал президент Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский объяснил сотрудникам африканской печати о причинах полномасштабной войны, в которой Украина не намерена сдаваться и капитулировать. И причины не только в государственных амбициях и национальном достоинстве, но и в обычных правах, которые мы можем потерять, если позволим России одолеть нас.
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