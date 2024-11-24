'Украина доминирует в Черном море!' Стали известны эксклюзивные детали операций по уничтожению военных кораблей РФ

Во время операций по уничтожению военных кораблей РФ дронами Magura V5 спецназовцев Главного управления разведки Минобороны Украины первым отправляется так называемый дрон-"хулиган". Его функция – завязать драку.

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Об этом рассказал командир спецподразделения ГУР Group 13 разведчик с позывным "Тринадцатый" в интервью Дженни Клочко. Он, в частности, раскрыл неизвестные детали операций по уничтожению военных кораблей россиян.

"Первый дрон – это, знаете, такой "хулиган". Ему неважно, где зацепить, – он должен просто завязать драку", – рассказал командир Group 13.

"Тринадцатый" констатировал: после уничтожения ряда кораблей российского флота Украина доминирует в Черном море.

"Это уже факт, это уже произошло: Украина доминирует в Черном море над РФ", – сказал он.

По словам разведчика, Черноморский флот оккупантов остается парализованным, хотя и дальше потребляет большие финансовые ресурсы.

"То, что российский флот парализован, это хорошо. Но он существует. Нам нужно его достать. И мы работаем в этом направлении. Это постоянная игра, как шахматы. Ситуация меняется. Технологии очень быстро меняются", – сказал "Тринадцатый".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в РФ признали, что боятся ударов Украины по оккупированному агрессором Крыму. Появление на вооружении украинского войска новых систем вооружений, в том числе морских дронов, а также их успешное применение, заставило оккупантов спасать остатки Черноморского флота – выводить из акватории захваченного полуострова из-за угрозы полного уничтожения.