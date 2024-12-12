"Украина еще не готова к переговорному процессу с Россией": Ермак объяснил, в чем причина

По состоянию на сегодняшний день Украина не готова к тому, чтобы вступать в переговоры с государством-агрессором Россией по завершению войны. Необходимо получить большее вооружение от партнеров, а также приглашение к членству в НАТО и четкие гарантии безопасности.

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Об этом сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Суспільному". По его словам, Украина должна входить в любые мирные переговоры с агрессором только с позиции силы и быть уверенной, что войска РФ не вернутся на нашу территорию через несколько лет.

На вопрос, готова ли Украина к переговорному процессу с РФ, Ермак ответил так: "Сегодня еще нет. Нам не хватает оружия, не хватает статуса, о котором мы говорим, речь о приглашении в НАТО и понимании четких гарантий, которые бы обеспечили нас, чтобы мы были уверены, что Путин не вернется через два-три года".

Ермак добавил, что для начала переговоров Украина должна быть сильной и тогда сможет говорить с РФ на равных.

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины неприемлемо юридическое признание оккупированных территорий российскими. В то же время он допустил возможность дипломатического решения вопросов установления мира.

Также глава государства отмечал, что украинцы возлагают надежды на будущего президента США Дональда Трампа из-за того, что он неоднократно говорил, что сможет прекратить войну в Украине. А его бывший (и будущий тоже) советник Кит Келлог сформулировал позицию тремя словами: "мир через силу".

Как сообщал OBOZ.UA, глава польского правительства Дональд Туск заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой. Варшава, как он заверил, будет играть важную роль в этих переговорах.

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