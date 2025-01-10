Украина гарантированно получит дополнительные системы ПВО и не только: Зеленский подвел итог 'Рамштайна'. Видео

Во время 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" 9 января партнеры гарантировали предоставление украинским Силам обороны "серьезного количества" систем ПВО для защиты украинского неба. Дальше будет продолжаться работа, чтобы все комплексы скорее доехали до Украины.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам по итогам встречи в формате "Рамштайн" и своего визита в Италию. По его словам, от участвовавших во встрече государств есть гарантии по ПВО.

"Гарантировано, что системы (ПВО. – Ред.) дополнительные будут, 19. Гарантировано ли, что оно доедет? То есть у нас есть подтверждение, есть поддержка. Есть еще не все 19 систем, скажу откровенно, но достаточно серьезное количество систем, которые прогарантировали партнеры. Будем сейчас работать, чтобы системы побыстрее доехали", – сказал Зеленский.

Ранее президент заявлял, что именно 19 комплексов ПВО Patriot Украине не хватает, чтобы полностью закрыть небо от российских воздушных атак.

Глава государства добавил, что некоторые "очень серьезные" системы ПВО, которые пообещали партнеры, сейчас проходят восстановление. "Поэтому вопрос инструментов – как можно скорее восстановить те или иные системы", – уточнил он.

Украина получит пакеты помощи на $2 млрд

По словам Зеленского, во время 25-го "Рамштайна" достигнуты договоренности о дополнительных пакетах поддержки для Украины на $2 млрд. Всего в заседании принимали участие представители 50 стран.

"У нас сегодня была очень хорошая встреча и очень хороший результат. Дополнительные пакеты на $2 млрд по поддержке Украины, плюс восемь коалиций способностей. Это уже на бумаге. 34 страны уже поддерживают эти стратегические коалиции", – сказал Зеленский.

По его словам, все это усиливает Украину.

"Я очень рад, что сразу подключилось такое количество стран. Они будут с нами. Сегодня утверждена стратегия на 2025 год+. Мы понимаем, что наша армия будет усилена всем этим оружием, всеми этими пакетами", – отметил Зеленский.

Обсуждение миротворческого контингента

По словам Зеленского, миротворческая инициатива может стать частью гарантии безопасности для Украины. Одним контингентом некоторых стран не обойдется, этого недостаточно. Однако и это может являться серьезной составляющей будущих гарантий безопасности для Украины.

"Эта инициатива была начата Эммануэлем Макроном. Британцы смотрят положительно, но в деталях я об этом буду говорить с премьер-министром Великобритании на нашей встрече. У него будет визит в Украину", – рассказал Зеленский.

Президент добавил, что следует рассматривать не только европейские гарантии безопасности, но и объединенные гарантии безопасности Соединенных Штатов и Европы.

Будет ли следующий "Рамштайн"

По словам президента, во время заседания вопрос, будет ли продолжен формат "Рамштайн", не поднимался. "Все понимают, что следующая встреча в феврале, все об этом уже договорились. Для нас важна эта площадка, на которой встречается такое большое количество стран. Важно, чтобы она продолжила свою работу", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что вопрос не в названии – главное, чтобы принимались важные решения в поддержку Украины.

Новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом может отменить проведение встреч в формате "Рамштайн". Однако команда Трампа предложит другую форму этих мер, ведь основателем нынешнего формата является действующий министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Какие тезисы прозвучали на "Рамштайне" с участием Зеленского и чего ждать дальше, читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA:

– коалиция по закупке беспилотников для Украины 9 января анонсировала поставки 30 000 дронов. В настоящее время фонд собрал для этого около 90 млн долларов.

– Германия передаст Украине 50 дополнительных ракет к комплексам ПВО IRIS-T, которые изначально предназначались для Бундесвера. Кроме того, Берлин предоставит 20 БМП Marder и 22 боевых танка Leopard 1А5.

– США во время заседания "Рамштайн" 9 января объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $500 млн. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что помощь будет содержать важные элементы для укрепления оборонных возможностей Украины.

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