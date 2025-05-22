'Украина готова к максимально быстрым шагам': Зеленский назвал виновного в том, что война до сих пор продолжается. Видео

Миру очевидно, что именно Россия виновата, что война до сих пор продолжается. Украина готова к максимально быстрым шагам. А именно к реальному прекращению огня и установлению новой архитектуры безопасности.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем традиционном обращении. Он также подчеркнул, что "нужна зеркальная готовность России". Но сейчас ее нет.

"Мы со своей стороны все прорабатываем. Впрочем, без давления мира этого не изменить. Нашу часть давления обеспечиваем, и самое главное - нашей обороной, активными действиями", – добавил президент.

В частности, он поблагодарил всех украинских воинов за стойкость, реальные результаты и дальнобойность.

Также президент рассказал о сегодняшних совещаниях. Одно из них состоялось при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министров и команды Зеленского.

"Мы обсудили важнейшие экономические шаги - что может дать больше стабильности нашим людям долгосрочно. Рабочие места, технологическое развитие и гарантированные социальные возможности для наших людей – это три ключевых приоритета", – рассказал президент.

Еще одно совещание состоялось с военными. В нем принимали участие главком Александр Сырский, руководитель Генштаба Андрей Гнатов, все разведки и Министерство обороны. Во время встречи речь шла о ситуации на фронте, перспективах и активности, которую военные готовят.

Также обсуждалась военная основа дипломатии - следующей технической встречи.

"Мы работаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее. Наш украинский интерес - не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации", – добавил президент.

Зеленский рассказал и о международных контактах.

"И сегодня же продолжил разговоры с нашими европейскими партнерами. Поддержка переговорного процесса, поддержка прекращения огня, поддержка всех наших совместных форматов работы в Европе", - отметил президент.

В частности, он пригласил Грецию, Северную Македонию, Сербию, Словению и Молдову принять участие в следующем саммите Украина - Юго-Восточная Европа.

Зеленский поблагодарил всех за готовность делать еще более содержательным этот формат.

"Впереди сегодня еще несколько разговоров с нашими партнерами. Я хочу поблагодарить всех, кто с нами, кто с Украиной и кто готовит новые пакеты нашей оборонной поддержки", – резюмировал свой доклад президент.

Напомним, что днем, 22 мая, президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными с Россией. Глава государства подчеркнул, что договоренность об освобождении пленных стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции.

Напомним также, что министр обороны Рустем Умеров отметил, что ключевым результатом переговоров с делегацией россиян в Стамбуле является предварительная договоренность об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000". Украина стремится вернуть домой каждого своего гражданина, и уже согласован пошаговый план реализации этой договоренности.

Что предшествовало

Служба безопасности Украины начала подготовку к масштабному обмену пленными "1000 на 1000". В частности, сейчас составляют список российских военнослужащих, которые находятся в украинском плену и могут быть переданы России.

По информации главы ГУР МО Кирилла Буданова, обмен пленными "1000 на 1000" с Россией, вероятно, состоится уже на этой неделе, то есть с 19 мая. Списки пленных уже прорабатываются.

В свою очередь Умеров ранее отмечал, что стороны имеют конкретную дату, но ее пока не разглашают.

Как сообщал OBOZ.UA, об обмене удалось договориться во время переговоров в Стамбуле (Турция) 16 мая. Если все будет в силе, это будет самый масштабный обмен за время полномасштабного вторжения России.

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