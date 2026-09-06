Украина готовит ответ на российские реактивные ракеты: "Флеш" раскрыл подробности

Украина работает над созданием собственных реактивных ракет-перехватчиков. Они призваны противостоять новому поколению российских воздушных целей.

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В свою очередь, украинская сторона уже фиксирует применение Россией таких средств во время атак. Об этом заявил украинский специалист в области военных радиотехнологий и блогер под позывным "Флеш".

Россия готовится развивать направление реактивных ракет и беспилотников в течение следующего года. Речь идет, в частности, о "Бандероль" — бюджетном российском реактивном средстве.

В то время как во время атак на Киев уже фиксировались новые типы реактивных воздушных целей. Среди них "Флеш" назвал "Герань-5", которую уже нельзя рассматривать как обычный БПЛА из-за использования реактивной силовой установки.

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Также россияне разрабатывают реактивные варианты беспилотных систем. "Флеш" упомянул "Дань-М", "Дань-Т" и КР "ОМП-5Б"; кроме того, РФ постепенно переводит часть своих ударных средств на реактивную тягу.

Такая эволюция связана, в частности, с появлением в Украине реактивных перехватчиков. Россия пытается опередить этот процесс, разрабатывая собственные скоростные воздушные цели, которые сложнее перехватить традиционными средствами противовоздушной обороны.

В ответ Украина планирует разрабатывать собственные реактивные ракеты-перехватчики. Их задача будет заключаться в уничтожении российских реактивных ракет и других высокоскоростных воздушных целей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году российские войска расширили применение S8000 "Бандероль" — малогабаритной крылатой ракеты, предназначенной для ударов по целям на большом расстоянии. Её использовали, в частности, во время атак на Одессу, Харьков, Сумы, Чернигов, Полтаву и Киев.

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