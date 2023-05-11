Украина хочет приобрести у Бразилии 450 бронемашин VBTP-MR Guarani – бразильские СМИ

Представители Украины выразили намерение приобрести у Бразилии бронированные машины VBTP-MR Guarani, которые будут приспособлены для медицинских нужд. Официальный запрос на закупку был направлен через военного атташе при украинском посольстве в Бразилии в конце апреля текущего года.

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Об этом 8 мая сообщил бразильский журнал Tecnologia & Defesa. Средства на покупку бронемашин будут выделены союзниками Украины.

В документе, адресованном министру обороны Жозе Мусио Монтейро, содержится просьба о закупке до 450 автомобилей Guarani в санитарном исполнении для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно мнению экспертов, покупка бронированных машин VBTP-MR Guarani, модернизированных под медицинские нужды, украинской стороне будет иметь большое значение. Она позволит разработать санитарную версию Guarani, что в свою очередь расширит производственную линию компании IDV в Сете-Лагоас, создавая новые рабочие места. Кроме того, приобретение машины с новой национальной системой командования и управления Украиной увеличит активность бразильской оборонной промышленности.

Согласно сообщениям журналистов, на закупку бронированных машин VBTP-MR Guarani для медицинских целей средства будут выделены союзниками Украины. Это даст Бразилии гарантии, что техника будет использоваться только в гуманитарных задачах и не будет задействована в боевых действиях. Для бразильской стороны это важный момент, что подтверждается отказом в прошлом году от экспорта десантно-транспортной версии машин VBTP-MR Guarani для ВСУ.

Базовая конструкция бронемашин семейства VBTP-MR Guarani основывается на колесном шасси (6х6), обладающем способностью перевозить различные боевые модули и другое целевое оборудование. Корпус машины изготовлен из стальных листов, которые гарантируют защиту от пуль и осколков. Кроме того, Guarani имеет усиленное днище, предназначенное для защиты от взрывов.

Машина оснащена дизельным двигателем Iveco Cursor 10ENT-C мощностью 383 л.с., который работает в связке с автоматической коробкой передач, которая дает возможность использовать привод всех колес и двух гребных винтов в корме. Это обеспечивает максимальную скорость до 110 км/ч при запасе хода до 600 км.

Размеры базового шасси бронемашины составляют 6,9 м в длину, 2,7 м в ширину и менее 2,4 м в высоту, а вес составляет 16,7 т в зависимости от модификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что его компания хочет производить в Украине танки, системы ПВО и боеприпасы. Он хотел бы в будущем создать такие мощности.

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