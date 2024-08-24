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Украина хочет заставить Путина прекратить войну дипломатично, но готова сделать это силой, – Зеленский

Дарья Дурова
War
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Владимир Зеленский. 24 августа 2024 года

Украина сделает все, чтобы закончить полномасштабную войну, развязанную Россией, дипломатическим путем. Но если не получится, то Украина сделает все, чтобы армия смогла силой вытеснить российских захватчиков с нашей территории.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Иностранные политики посетили нашу страну 24 августа, в День независимости.

Глава Украинского государства подчеркнул: для окончания войны нужно восстановление территориальной целостности Украины и предотвращение повторной агрессии Москвы.

"Мы будем со своей стороны делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатически, чтобы было меньше потерь. Людей в первую очередь и времени. Но если у нас это не получится, и если, скажем так, партнеры "посыпятся" и не будут стоять крепко против агрессии Путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашей страны", – сказал Зеленский.

Пресс-конференция

Напомним: утром в субботу, 24 августа, Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев. Польский глава принял участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины.

Во время пресс-конференции Дуда призвал войска РФ покинуть территорию Украины. Он заявил, что позвонил бы Зеленскому и просил бы не стрелять по отступающим войскам. Зеленский в ответ пошутил, что мог бы не ответить на звонок. "А если у меня тогда будет занято?" – спросил президент Украины. Польский лидер рассмеялся.

Совместная пресс-конференция политиков

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа 2024 года Украина отмечает уже 33 года своей независимости. Каждый из них стал важным этапом в становлении государственности, политической и общественной идентичности. Чем запомнился этот период, читайте в нашем материале по ссылке.

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