Украина хочет заставить Путина прекратить войну дипломатично, но готова сделать это силой, – Зеленский

Украина сделает все, чтобы закончить полномасштабную войну, развязанную Россией, дипломатическим путем. Но если не получится, то Украина сделает все, чтобы армия смогла силой вытеснить российских захватчиков с нашей территории.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Иностранные политики посетили нашу страну 24 августа, в День независимости.

Глава Украинского государства подчеркнул: для окончания войны нужно восстановление территориальной целостности Украины и предотвращение повторной агрессии Москвы.

"Мы будем со своей стороны делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатически, чтобы было меньше потерь. Людей в первую очередь и времени. Но если у нас это не получится, и если, скажем так, партнеры "посыпятся" и не будут стоять крепко против агрессии Путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашей страны", – сказал Зеленский.

Напомним: утром в субботу, 24 августа, Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев. Польский глава принял участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины.

Во время пресс-конференции Дуда призвал войска РФ покинуть территорию Украины. Он заявил, что позвонил бы Зеленскому и просил бы не стрелять по отступающим войскам. Зеленский в ответ пошутил, что мог бы не ответить на звонок. "А если у меня тогда будет занято?" – спросил президент Украины. Польский лидер рассмеялся.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа 2024 года Украина отмечает уже 33 года своей независимости. Каждый из них стал важным этапом в становлении государственности, политической и общественной идентичности. Чем запомнился этот период, читайте в нашем материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!