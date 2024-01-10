Прошел один год и триста восемнадцать дней войны. Сегодняшние карты ISW как две капли воды похожи на вчерашние и мне нечего сказать по этому поводу кроме того, что это очень хорошо.

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Сегодня военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке написал (довольно категорично), что зимнее наступление Владимира Путина провалилось.

Он пишет: “С тех пор, как российские силы начали наступление в Донецкой и Харьковской областях, прошло уже три месяца. Пока что российским военным не удалось ничего добиться, не считая гибели тысяч собственных солдат и потери более 400 единиц боевой техники. Россия всё так же далека от захвата Купянска в Харьковской области и Авдеевки в Донецкой области, как и в октябре прошлого года.

К северу от Авдеевки российские солдаты завязли у небольшого села Петровское — украинская армия удерживает оборону там с помощью дронов-камикадзе и бронетранспортеров Bradley. Несколько месяцев на этом участке фронта не происходит серьезных изменений, поэтому россияне пока что не могут окружить Авдеевку.

К северу от Купянска, который украинские войска освободили осенью 2022 года, российская армия застряла у села Сеньковка. Здесь танковые роты ВС РФ одна за другой натыкаются на минные поля, теряя технику. С российскими солдатами здесь в первую очередь борются с помощью кассетных боеприпасов и гранат, которые сбрасываются с дронов.

Остаётся открытым вопрос о том, как долго Украина сможет сдерживать наступление российской армии и хватит ли бойцам ВСУ боеприпасов для этого. За российскими атаками с участием тысяч солдат в ноябре и декабре последовали более мелкие столкновения, которые продолжаются на протяжении последней недели. России, очевидно, придется снова собирать резервы, прежде чем она сможет в очередной раз перейти в наступление."

На мой взгляд его утверждение о том, что ситуация в районе Авдеевки и под Купянском никак с октября не изменилась не вполне соответствует действительности. Но, справедливости ради, нужно признать, что изменения настолько минимальны, что если Россия и продвинулась к своей цели по овладению этими населенными пунктами, то едва ли на четверть от задуманного, а цену которую она заплатила за это продвижение такова, что вообще непонятно: нужны ли ей эти населенные пункты такой ценой?

И если Россия и дальше будет платить такую цену за всякую деревню или городок, то для выхода на так самонадеянно описанные в ее горемычной конституции границы РФ, не хватит не то, что российской армии, но и даже Народно-Освободительной Армии Китая.

Правда другие эксперты пишут, что Путин готовит новое наступление то ли на Купянск, то ли вообще – сразу на Харьков. Но если это гипотетическое наступление будет идти по тем же лекалам, что и предыдущие, то его и постигнет та же участь.

В учебниках по теории управления написано, что одной из самых часто встречающихся, элементарных ошибок любого менеджера является попытка раз за разом повторять неудачный опыт и при этом почему-то ожидать другого (удачного) результата.

Хотя логично было бы предположить, что если в результате некоторой последовательности шагов ты получил негативный результат, то для того, чтобы получить другой, позитивный, необходимо изменить эту последовательность, а не повторять ее снова и снова.

Однако российская полководческая школа основана, видимо, на диалектическом подходе и расчет в ней делается на то, что количество однородных попыток перейдет в новое качество и стена, если ее пробивать лбом, на какой-то N+1 попытке все таки пробьется. При этом неважно какой количество человеческих мозгов останется на этой стене.

“Великий" Жуков, один из творцов этой школы, как известно, положил убитыми и ранеными в конце 1942 – начале 1943 года, в Ржевской мясорубке почти 1,5 млн. своих солдат против 350 тыс. немецких. В результате этой “великой победы" Красная Армия взяла город Ржев, в котором до войны (в 1940 году) проживало аж 56 тыс. человек (сегодня в нем живет 55 тыс. жителей).

Никакого стратегического значения эта Ржевская “победа" не имела, и мы все знаем, что наступление Красной Армии летом 1943 года началось совсем в другом месте, а именно – на Курской дуге.

А вы говорите – Бахмут или Авдеевка… Шойгу и Герасимов – жалкие первоклашки. Им до жуковских гор трупов еще расти и расти! Но я думаю они (с помощью ВСУ, разумеется) еще могут попытаться показать нам свой полководческий гений… Ведь недаром последние десяток лет главным девизом путинских россиян был звонкий клич “Можем повторить!" Вот они и повторяют. Чего же мы удивляемся? Все по-честному.

Но Украина и (что не менее важно) ее союзники, диалектический подход Путина, основанный на многократном повторении одного и того же маневра в расчете на взятие противника измором, похоже раскусили.

Тут сегодня министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил: “Вместе с нашими союзниками мы хотим предельно ясно показать Путину, что его политика выжидания с нами не сработает. Мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов, готовы оказывать ей эту поддержку, поскольку речь идет о главном для нашего поколения вызове. Я не хочу вдаваться в детали по поводу количества снарядов и прочего, но совместный ВВП стран нашей коалиции в 25 раз больше российского, так что для нас не должно быть невозможным существенно нарастить промышленное производство."

Он также сообщил, что Великобритания скоро объявит о размерах своего пакета помощи Украине в 2024 году. В интервью The Sunday Telegraph в декабре прошлого года Кэмерон заявил, что Лондон планирует в 2024 году как минимум сохранить оказываемую Украине помощь на прежнем уровне (около 3 млрд. долларов).

Сегодня лидер крупнейшей оппозиционной фракции бундестага, глава блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что “Олаф Шольц должен проявить больше решимости в вопросе поставки Украине дальнобойных ракет Taurus." Что-то подсказывает мне, что вот-вот должен случиться прорыв и западная помощь опять пойдет в Украину. Впрочем, из Европы она и не прекращалась.

Слава Украине!

Несколько арабских стран и Турция готовы координировать усилия с Соединенными Штатами, направленные на восстановление Газы, определение политического будущего территории и достижение долговременного мира, безопасности и стабильности в регионе, заявил в понедельник Госсекретарь США Энтони Блинкен.

С этим он и прибыл сегодня в Израиль, предварительно посетив несколько арабских стран и Турцию. Мне кажется, что это очень хороший результат, который дает надежду на то, что сектор Газа, наконец, сможет избавиться от диктатуры ХАМАСа и заменить ее на администрацию, которая будет думать о нуждах жителей Газы, а не о планах уничтожения Израиля.