Украина и ООН договорились об эвакуации гражданских с левобережья Херсощины: Россия должна предоставить гарантии безопасности

Украина и ООН договорились об эвакуации мирных жителей с левого берега Херсонской области. В свою очередь страна-терроррист Россия якобы должна предоставить гарантии безопасности.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун обсудили усиление помощи со стороны ООН для преодоления гуманитарных последствий террористического акта России на Каховской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Украина потребовала от ООН качественно иного реагирования на последствия террористического акта в Херсонской области. По итогам встречи согласовано, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

Кроме того, договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, направленные на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при обеспечении безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории.

Кулеба заверил ООН в том, что Украина предоставляет все гарантии безопасности для выполнения гуманитарных операций. Также сообщается, что подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях, как только Россия предоставит доступ и гарантии безопасности.

ООН ожидает предоставления указанных гарантий от страны-агрессора и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Напомним, разрушение плотины Каховской ГЭС существенно изменило географию и топографию Херсонского участка фронта на юге Украины и заставило самих российских оккупантов отступать с некоторых позиций. Вражеские силы и захватнические власти реагируют на наводнение с большой степенью дезорганизации, чем усиливают ущерб гражданскому населению временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что российские военные преступники днем в четверг, 8 июня, открыли огонь по городу Херсон. Это произошло в то время, когда в регионе идет эвакуация мирного населения из подтопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС. Есть раненые.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский крайне недоволен реакцией Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста на подрыв российскими войсками Каховской ГЭС. Он признался, что шокирован бездействием и слишком "дипломатичными" комментариями.

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