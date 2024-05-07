Украина и Россия должны быть в 'равных условиях': Си Цзиньпин рассказал, какой видит мирную конференцию

Китай готов поддержать проведение международной мирной конференции только при условии, что в ней примет участие страна-террорист Россия. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, и Киев, и Москва должны быть в "равных условиях" на будущем саммите.

Также он добавил, что диалог между РФ и Украиной нужно возобновить для справедливого обсуждения всех мирных планов. Об этом Си Цзиньпин заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, Китай неоднократно заявлял свою позицию о российско-украинской войне. В частности, Си заявил, что вместо того, чтобы быть наблюдателями, Пекин якобы играет важную роль в обеспечении мира. Стоит отметить, что в своей риторике глава КНР повторяет кремлевские нарративы, называя войну и российское вторжение "украинским кризисом".

"Специальный представитель китайского правительства по делам Евразии проводит третий раунд дипломатии. В то же время Китай выступает против попыток использовать украинский кризис в качестве инструмента, чтобы очернить третью страну или разжечь новую холодную войну", – заявил Си Цзиньпин.

Кроме того, он подчеркнул, что войну можно завершить только путем переговоров. При этом глава КНР отметил, что на предстоящей международной мирной конференции должны быть представлены и Украина, и Россия. По мнению Си, это обеспечит равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов.

"Мы призываем все стороны возобновить взаимодействие и диалог для укрепления взаимного доверия. Выступаем за проведение в надлежащее время международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной и обеспечивающей равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Мы поддерживаем сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности в Европе", – сказал глава КНР.

Напомним, в Швейцарии 15-16 июня пройдет Саммит мира. Его участники, страны мира, уважающие международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию по завершению войны в Украине. Эта позиция будет передана Кремлю.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после первого Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня, Украина может провести переговоры со страной-террористом Россией. При этом глава дипломатического ведомства подчеркнул, что нет смысла усаживать РФ за стол переговоров, если нельзя гарантировать, что она действует добросовестно.

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