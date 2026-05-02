Украина и Россия обмениваются ударами: в ISW проанализировали ситуацию на Южном направлении

Украинские войска продолжают наносить удары по российским военным объектам на Гуляйпольском направлении, в оккупированном Крыму, а также в оккупированной части Херсонской области. Оккупанты же продолжали ограниченные наступательные операции в Запорожской области и Херсонском направлении, но не продвигались вперед.

О ситуации на поле боя в Украине сообщили в ISW. В то же время указано о попытках россиян инфильтроваться в украинские позиции в направлении Гуляйполя.

Что известно

На Гуляйпольском направленииукраинские защитники продолжают атаковать российские военные объекты. Так, Генеральный штаб Украины 1 мая сообщил, что украинские войска нанесли удар по российскому пункту управления беспилотниками вблизи Гуляйполя.

Со своей стороны оккупанты 1 мая продолжали ограниченные наступательные операции в Запорожской области, но не продвигались вперед.

Также враг 1 мая продолжал ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, в частности в дельте Днепра, но не продвигался вперед.

Тем временем российские войска недавно попытались инфильтрироваться в украинские территории на направлении Гуляйполя.

"На геолокационных видеозаписях, опубликованных 1 мая, видно, что украинские войска наносят удар по позициям российских войск в юго-восточной Новоселовке (к юго-западу от Гуляйполя) после того, как, по оценке ISW, произошло российское инфильтрация", – говорится в материале.

Удары украинских защитников по объектам врага

Украинские войска продолжают наносить удары средней дальности по российским военным объектам в оккупированной Запорожской области. Так, 30 апреля и 1 мая удары были нанесены вблизи оккупированного Мелитополя.

"Украинские войска нанесли удар по российскому складу материально-технических ресурсов вблизи оккупированного Мелитополя (примерно в 80 километрах от линии фронта). Южное оперативное командование Украины 30 апреля сообщило, что украинские войска нанесли удар по российской 240-мм самоходной пушке "Тюльпан" в Запорожской области", – говорится в материале со ссылкой на Генштаб.

30 апреля и 1 мая украинские войска продолжили кампанию дальнобойных ударов по военным объектам врага во временно оккупированной Херсонской области.

"1 мая Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска нанесли удар по российскому командно-наблюдательному пункту вблизи оккупированного Кайрия, вдоль реки Днепр", – отметили в издании.

Также указано о том, что украинские защитники продолжили свою дальнобойную ударную кампанию по российским военным объектам в оккупированном Крыму, в частности по российским кораблям в Черном море в ночь с 29 на 30 апреля.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 240 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 332 тыс. 950 человек.

