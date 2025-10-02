Защитники 'Азовстали' и ЧАЭС: Украина вернула из российского плена 185 военных и 20 гражданских. Фото и видео

2 октября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. В рамках 69-го обмена домой вернулись 185 украинских защитников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что освободили бойцов Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Также вернулись 20 гражданских.

Что известно

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что часть обмена осуществили по договоренностям в Стамбуле, другую – в рамках 69-го по счету обмена.

В Украину вернулись военнослужащие ВСУ, включая представителей ВМС, Сухопутных войск, ДШВ, ТрО, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

По данным Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, освобождены 34 гвардейца, 22 пограничника, один бывший военный и работник ГСЧС. Последнего россияне похитили во время захвата Мелитополя.

"Он работал начальником пожарно-спасательной части. Не был военным. Не держал в руках оружия. Но это не остановило оккупантов. Теперь он дома и скоро увидится с близкими", – отметил Игорь Клименко.

Среди освобожденных – как солдаты и сержанты, так и офицеры. Самому молодому освобожденному воину 26 лет, самому старшему – 59.

Бойцы защищали страну в Луганской, Донецкой, Киевской и Черниговской областях. Также среди освобожденных есть защитники Мариуполя и нацгвардейцы, которые попали в плен во время охраны ЧАЭС. Почти все они находились в российской неволе с 2022 года.

Освобожденные украинцы пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации и предусмотренные государством выплаты.

Напомним, 20 сентября Зеленский сообщил, что Украина и Россия планируют обмен пленными, в рамках которого должны освободить 1000 человек. Над обменом работали секретарь СНБО Рустем Умеров и помощник Путина Владимир Мединский.

Ранее 68-й обмен пленными провели в День Независимости, 24 августа. Домой вернулись воины Сил обороны, а также восемь гражданских украинцев. Большинство освобожденных находились в российской неволе с 2022 года.

