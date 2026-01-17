Украина и Россия согласились на локальное прекращение огня на одном из участков фронта: в чем причина и что это даст

Украина и Россия дали согласие на локальное прекращение огня в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это позволит начать ремонтные работы на последней резервной линии электропередач к объекту.

Информацию подтвердил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на официальном сайте. Команда направляется из Вены (Австрия) на место аварии для наблюдения за ремонтными работами.

Ожидается, что уже в ближайшие дни специалисты оператора электросети Украины начнут восстановительные работы на линии электропередачи 330 кВ, которая была повреждена и обесточена в результате боевых действий 2 января.

"МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС и предотвращения ядерной аварии во время конфликта. Это временное прекращение огня, четвертое, о котором мы договорились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", – отметил Гросси.

Зимние меры безопасности на ЗАЭС

Накануне миссия МАГАТЭ, которая находится на Запорожской АЭС, оценила меры, которые внедряются станцией для поддержания ядерной безопасности в условиях неблагоприятной погоды. Во время инспекций эксперты подтвердили, что применяются зимние защитные процедуры для недопущения замерзания воды в скважинах грунтовых вод, из которых подается охлаждающая вода для систем безопасности реакторов и бассейнов выдержки отработанного топлива.

На ЗАЭС проинформировали команду, что насосы на блочных насосных станциях шести остановленных энергоблоков будут оставаться в работе даже в случае появления льда на поверхности входного канала. Сейчас обледенение в этой зоне не зафиксировано.

Кроме того, для противодействия снижению температуры осуществляется контроль систем местного отопления, чтобы гарантировать готовность аварийных дизель-генераторов к запуску и стабильной работе в случае очередной потери внешнего электроснабжения.

"В течение прошлой недели команды МАГАТЭ сообщали о военной деятельности или тревоги по воздушной тревоге на всех пяти ядерных объектах в Украине. Команды на Чернобыльской площадке и Хмельницкой АЭС были проинформированы о том, что 11 и 15 января соответственно наблюдались военные объекты, которые пролетали в пределах пяти километров от объектов", – говорится в сообщении.

На Запорожской АЭС команда и в дальнейшем фиксирует взрывы, в частности в непосредственной близости к площадке станции. В то же время группа на Южно-Украинской АЭС в течение прошлой недели ежедневно сообщала о сигналах воздушной тревоги и получила информацию о появлении военного летательного объекта на расстоянии около 10 км от объекта.

Напомним, ранее наши военные сообщали, что оккупанты на Запорожской АЭС разместили военную технику прямо возле ядерных реакторов. Видео с БпЛА-разведчика показывает скопление техники на территории станции, что является нарушением нормы международного гуманитарного права.

Как писал OBOZ.UA, в октябре Россия устроила провокацию с обесточиванием оккупированной ЗАЭС, поскольку пытается переподключить ее к собственной энергосистеме. Такой сценарий является угрожающим, потому что в "Росатоме" нет специалистов, которые могли бы эффективно управлять станцией, модернизированной уже в независимой Украине.

