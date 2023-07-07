Украина и Словакия подписали контракт на производство САУ Zuzana 2: что известно

Украина и Словакия подписали контракт на производство самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Согласно договоренности, официальная Братислава должна поставить ВСУ еще 16 САУ.

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Кроме того, в планах совместно разрабатывать новый тип гаубиц. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Он рассказал, что во время своего визита в Словакию он уже успел провести личную встречу со словацкой коллегой и встречу на уровне делегаций.

"Был подписан контракт на производство 16 самоходных гаубиц Zuzana 2", – заявил Зеленский.

Со своей стороны, Чапутова указала, что Словакия уже предоставила Украине средства ПВО, а также боевые самолеты.

"Сотрудничество в этой сфере постепенно переходит в сотрудничество в других областях. Нам удалось подписать контракт на поставку 16 гаубиц Zuzana 2 в Украину, это произойдет уже очень скоро", – сказала она.

Кроме того, по словам Чапутовой, Словакия и Украина планируют совместно разрабатывать новый тип гаубиц и приступить к совместному производству боеприпасов Zuzana и систем разминирования "Божена".

"Со стороны Украины есть желание увеличить объемы разминочного оборудования", – отметила она.

Следует отметить, что САУ Zuzana 2 ("Зузана" – названа словацким женским именем) – это самоходная артиллерийская установка с пушкой 155-мм калибром. Это продукт словацкой эволюции чехословацкой самоходной гаубицы Dana, исполненный словацкой компанией KONSTRUKTA-Defence (о продукте чешской эволюции, 152-мм САУ Dana M2, мы писали ранее).

Она построена на модернизированном колесном шасси Tatra 817 8×8 и оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола уже в 52 калибра (чуть больше 8 метров), что позволило увеличить максимальную дальность стрельбы до 41 км.

Также у Zuzana 2 значительно выше уровень цифровизации. Так, бортовой компьютер обеспечивает автоматическую привязку к местности. Кроме того, машины могут обмениваться информацией между собой и получать данные из командного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский после рабочего визита в Чехию отправился в Словакию. В столице страны Братиславе глава государства планирует провести переговоры с президентом Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором и главой Национального совета Борисом Колларом.

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