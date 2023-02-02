Универсальные гаубицы по стандарту НАТО: что известно о словацких САУ Zuzana 2, которые массово передают Украине

От ассортимента вооружений, переданных Украине в рамках восьмого "Рамштайна", глаза разбегаются – столько оружия и военной техники наше государство в рамках одного пакета помощи еще не получало. Уже объявлено, что в Украину поступят тысячи боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, десятки танков и самоходных гаубиц, системы противовоздушной обороны и многое другое.

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По объективным причинам все внимание приковано к танкам и средствам ПВО, однако и кроме них в списке много интересного. В частности, словацкая самоходная гаубица Zuzana 2.

OBOZREVATEL разбирался, что это за артиллерийская установка и в чем ее особенность.

Актуальность

Без использования артиллерии не обходится ни одна большая война, и российско-украинская не стала исключением. До начала полномасштабной войны на вооружении ВСУ находились лишь советские образцы самоходной ствольной артиллерии: 152-мм самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация" и 2С5 "Гиацинт-С", 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", 122-мм самоходная пушка 2С7 "Пион". Также на этапе огневых испытаний "зависла" перспективная разработка – 155-мм САУ 2С22 "Богдана", изготовленная в единственном экземпляре.

После 24 февраля в Украину начали поступать передовые образцы западной самоходной артиллерии, и по состоянию на сегодняшний день ВСУ получили: чешскую 152-мм САУ Dana M2 (26 единиц было приобретено еще до войны, но получено в 2022 году), французскую 155-мм САУ CAESAR (18 единиц), польскую 155-мм САУ AHS Krab (18 единиц), американскую 155-мм САУ M109 (США, Норвегия, Великобритания, Латвия и Италия передали суммарно около 100 единиц разных моделей), словацкую 155-мм САУ Zuzana 2 (8 единиц) и немецкую 155-мм САУ PzH 2000 (Германия, Нидерланды и Италия передали суммарно 28 единиц). Всего около 200 единиц самоходной артиллерии.

По итогам "Рамштайн-8" ожидается поступление шведской 155-мм САУ Archer (12 единиц), британской САУ AS-90 (30 единиц), американской 155-мм САУ M109 (18 единиц), французской 155-мм САУ CAESAR (18 единиц), чешской 152-мм САУ Dana M2 (26-30 единиц) и словацкой 155-мм САУ Zuzana 2 (16 единиц). Всего 121–125 самоходных артиллерийских установок. Отдельно Украина ожидает обещанную немецкую 155-мм САУ RCH 155 (18 новых установок, производство которых уже началось).

Путь в Украину

Впервые конкретная информация о передаче Украине самоходных гаубиц Zuzana 2 появилась 30 мая 2022 года. Тогда речь шла о 8 единицах (одной батарее), которые Словакия должна была передать до конца года малыми партиями по мере готовности. Также было объявлено об обучении украинских экипажей для этих САУ. И вот 17 января 2023 года министр обороны Словакии Ярослав Надь отчитался в Twitter о выполнении обещания и передаче восьмой установки.

Параллельным курсом 12 октября 2022 Германия объявила, что при сотрудничестве с Данией и Норвегией передаст Украине сразу 16 САУ Zuzana 2 (две батареи). Они же фигурируют в списке вооружений, согласованном на восьмом "Рамштайне" 20 января 2023 года.

Что за установка

САУ Zuzana 2 ("Зузана" – названа словацким женским именем) – это самоходная артиллерийская установка с пушкой калибром 155 мм. Это продукт словацкой эволюции чехословацкой самоходной гаубицы Dana, выполненный словацкой компанией KONSTRUKTA-Defence (о продукте чешской эволюции, 152-мм САУ Dana M2, мы писали ранее).

Первая версия глубоко модернизированной САУ была принята на вооружение словацкой армии в 1998 году под названием Zuzana. Она была выполнена на шасси автомобиля Tatra 815 с колесной формулой 8×8 и получила новую пушку калибра 155 мм и 45 калибров длиной (около 7 метров), что позволяло стрелять снарядами НАТОвского калибра на расстояние до 39,6 км.

В 2009 году прошла испытание и была принята на вооружение словацкой армии следующая модификация САУ, получившая название Zuzana 2. Она построена на модернизированном колесном шасси Tatra 817 8×8 и оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола 52 калибра (чуть больше 8 метров), что позволило увеличить максимальную дальность стрельбы до 41 км.

Также у Zuzana 2 значительно выше уровень цифровизации. Так, бортовой компьютер обеспечивает автоматическую привязку к местности. Также эти машины могут обмениваться информацией между собой и получать данные из командного пункта.

Шасси

В качестве основания для шасси Zuzana 2 использован полноприводный четырехосный автомобиль повышенной проходимости Tatra 817 с колесной формулой 8×8 и двумя передними управляемыми парами колес. Подвеска – независимая пружинная. Колеса оснащены системой регулировки давления воздуха в шинах.

В передней части шасси находится низкопрофильная бронированная кабина, в которой расположены рабочие места водителя и командира пушки (всего расчет состоит из четырех человек: механик-водитель плюс обслуга пушки: командир, заряжающий и наводчик).

В кормовой части шасси размещен 8-цилиндровый V-образный двигатель Tatra T3D-928-70 мощностью 436 лошадиных сил. Двигатель позволяет машине с боевой массой 32 т развивать скорость по шоссе 90 км/ч и на пересеченной местности 25 км/ч, а вместительный топливный бак позволяет иметь запас хода 600 км по шоссе и 300 км по пересеченной местности. Также машина может преодолевать препятствия шириной в 2 метра, высотой 0,6 метра и форсировать вброд водоемы глубиной до 1,4 метра.

Вооружение

Основным вооружением САУ Zuzana 2 является пушка калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра. Новая бронированная башня имеет возможность вращаться на 360 градусов, а благодаря автоматизации процессов размер команды обслуживания пушки уменьшен с четырех до трех человек: командир пушки, заряжающий и наводчик.

Одной из уникальных особенностей Zuzana 2 является то, что пушка установлена снаружи между двумя полностью разделенными отделениями башни. Это делает экипаж защищенным от любых потенциально опасных механизмов пушки и автомата заряжания, плюс экипаж защищен от образующихся во время стрельбы газов.

Боекомплект установки составляет 40 снарядов и 40 зарядов (пушка использует раздельную зарядку – когда пороховой заряд не соединен со снарядом, а пушка заряжается в два приема: сначала снаряд, затем заряд). Автоматическая система заряжания позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов за 3 минуты. Система управления огнем позволяет использовать режим одновременного поражения несколькими снарядами. Максимальная дальность стрельбы составляет 41 км.

Дополнительную амуницию и боеприпасы подвозит транспортно-заряжающая машина Zuzana MV.

Из дополнительного вооружения САУ Zuzana 2 оснащена тяжелым пулеметом Browning M2 калибра 12,7x99 мм.

Снаряды

Установленная на "Зузане" 155-мм пушка с длиной ствола 52 калибра является стандартной в армиях НАТО и использована в большинстве западных САУ, таких как PzH 2000, RCH 155, Archer и др. Это делает САУ Zuzana 2 универсальной – она может использовать любые двухкомпонентные 155-мм боеприпасы стандарта НАТО, что значительно упрощает логистику.

Перспективы

Под брендом Zuzana 2 Украина получила мобильную артиллерийскую установку с автоматизированной системой ведения огня высокой точности и универсальную в плане боеприпасов.

По состоянию на сегодняшний день Украина уже имеет на вооружении полноценную батарею из 8 установок, которые полным ходом выполняют задачи в зоне боевых действий. Вскоре их количество должно утроиться. А артиллерии, как известно, слишком много не бывает.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist сказал, что ему для победы в войне нужно 500 гаубиц. После 24 февраля Украина уже получила от западных партнеров около 200 самоходных и примерно столько же буксировочных гаубиц. По итогам восьмого "Рамштайна" должна получить еще около 200 (самоходных и буксировочных вместе). Самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 в их списке играют далеко не последнюю роль.

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