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Старые, но эффективные. Что известно о САУ AS-90, которые Украина получила от Великобритании

Руслан Рудомский
War
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Великобритания передала Украине САУ AS-90

Пока все внимание общественности было приковано к танкам Challenger 2, Великобритания в новый пакет военной помощи Украине вложила также три десятка самоходных артиллерийских установок AS-90. Поставки этой бронетехники состоятся уже в ближайшие недели.

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OBOZREVATEL разбирался – что это за артиллерийская установка и чем она будет полезна Вооруженным силам Украины.

Актуальность

Как известно, артиллерии слишком много не бывает, поэтому Украина продолжает искать пути увеличения ее количества и расширения ассортимента. Потому что каждый вид артиллерии имеет свое предназначение и максимально эффективен при выполнении определенных задач. Одни виды артиллерии более эффективно уничтожают вражеские укрепления, другие – склады с боекомплектом, скопление военной техники и живой силы врага, третьи больше подходят для прикрытия своих пехотных подразделений на поле боя и т. д.

По состоянию на начало войны ВСУ имели на вооружении большой ассортимент самоходной ствольной артиллерии советского образца и опытный экземпляр украинской перспективной разработки – 155-мм САУ 2С22 "Богдана". Однако, кроме того, что все они (кроме "Богданы") морально и технически устарели, очень быстро сказался и дефицит боеприпасов к ним. В такой ситуации одним из приоритетов в поставках западного вооружения для нужд ВСУ стала ствольная артиллерия.

Из самоходных артиллерийских установок ВСУ уже получили: чешскую 152-мм САУ Dana M2 (26 единиц), французскую 155-мм САУ CAESAR (18 единиц), польскую 155-мм самоходную гаубицу AHS Krab (18 единиц), американскую 155-мм самоходную гаубицу M109 (около 100 единиц), словацкую 155-мм САУ Zuzana 2 (8 единиц) и немецкую 155-мм САУ PzH 2000 (Германия, Нидерланды и Италия передали суммарно 28 единиц). Также ожидается поступление немецких САУ RCH 155 (18 единиц) и шведских САУ Archer (12 единиц).

Учитывая географию международной оружейной помощи, бросается в глаза отсутствие британских гаубиц. Теперь этот пробел будет закрыт – Лондон официально объявил о передаче Киеву тридцати самоходных артиллерийских установок AS-90.

САУ AS-90

Что за установка

AS-90 – это британская самоходная гаубица калибра 155-мм на гусеничном ходу. Находится на вооружении только Великобритании, плюс в Польше по лицензии производится аналог под названием AHS Krab.

AS-90 была разработана и производилась на мощностях компании Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL), которая с 1999 года входит в оружейный концерн BAE Systems. На вооружение британской армии новая САУ начала поступать в 1993 году для замены более старых самоходных и буксируемых пушек. Всего было перевооружено шесть из восьми полков самоходной артиллерии (каждый на 24 САУ).

В течение 2008-2009 годов артиллерийские установки прошли модернизацию, которая в основном касалась электронных систем. А в 2022 году было объявлено, что к 2032 году AS-90 запланировано снять с вооружения, заменив на более современные артиллерийские установки.

В текущем состоянии самоходная артиллерийская установка AS-90 весит 45 тонн, имеет собственное специально разработанное для нее гусеничное шасси с турбодизельным 4-тактным двигателем Cummins VTA903T с жидкостным охлаждением на 660 лошадиных сил. Может развивать максимальную скорость 55 км/ч по шоссе и иметь запас хода 370 км. Дорожный просвет 0,41 м с градиентом 60 градусов позволяет преодолевать вертикальные препятствия высотой 0,75 м., траншеи шириной 2,8 м. и преодолевать вброд водоемы глубиной 1,5 м. Защита САУ состоит из стальной брони толщиной 17 мм.

САУ AS-90

САУ имеет вспомогательную силовую установку, работающую вне зависимости от основного двигателя. Машина оборудована автономной системой навигации и наведения и компьютером управления башней, которые могут управлять всеми основными функциями башни, благодаря чему возможна автоматическая наводка пушки. Модули управления находятся на местах командира, заряжающего и наводчика.

Перевод из походного положения в боевое, так же, как и обратно – из боевого в походное, происходит менее чем за минуту в автоматическом режиме. При этом ствол может быть зацеплен и расцеплен без выхода обслуги из кабины. Походный экипаж САУ состоит из пяти человек (водитель и четыре человека обслуги пушки).

Экипаж САУ AS-90 в башне машины

Вооружение

AS-90 вооружена пушкой калибра 155-мм и длиной 39 калибров. Использует унифицированные в армиях стран НАТО снаряды L15, дальность выстрела которыми составляет 24,7 километра. Также может использоваться менее эффективные, но и более дешевые снаряды M107. Вспомогательным вооружением служит 7,62-мм пулемет L7 GPMG.

Пушка использует раздельное заряжание (когда пороховой заряд не соединен со снарядом, а пушка заряжается в два приема – сначала снаряд, затем заряд). При этом у САУ есть свой уникальный механизм запирания ствола с обтюратором Кросли и магазином на 18 капсул (пороховые заряды загружаются в мешках из ткани (зарядных картузах) без использования металлических гильз).

Военный с тремя зарядными картузами в руках
Военный с 155-мм осколочно-фугасным снарядом L15

Пушка имеет несколько темпов стрельбы: очередь (3 выстрела в 10 секунд), быстрый темп (6 выстрелов в 3 минуты) и постоянный темп (2 выстрела в минуту в течение 60 минут). Боезапас составляет 48 снарядов вместе с зарядами в мешках (31 в башне и 17 в корпусе) и 1000 патронов для пулемета.

САУ AS-90 производит выстрел

Каждая пушка оборудована радаром для измерения начальной скорости снаряда. Также предусмотрена возможность ведения огня прямой наводкой.

Стоит отметить, что в целях увеличения дальности огня в 1999 году были попытки установки ствола длиной 52 калибра, но проект себя не оправдал и его свернули.

Что за снаряды

САУ AS-90 стреляет осколочно-фугасными снарядами. Вообще стандартными 155-мм осколочно-фугасными снарядами для Великобритании, Германии и Италии являются двухкомпонентные снаряды серии L15. Все они имеют общую массу снаряда и взрывчатого вещества, но отличаются зарядом в соответственно гильзах или мешках. В США стандартным 155-мм осколочно-фугасным снарядом является M107, который менее эффективен, но стоит дешевле.

155-мм осколочно-фугасные снаряды L15

Осколочно-фугасный снаряд – это артиллерийский снаряд основного назначения для поражения открытой и в легких укрытия живой силы и военной техники противника, разрушения его полевых оборонительных сооружений, проделывание проходов в заграждениях и минных полях и решение других задач. Осколочное или фугасное действие снаряда зависит от свойств цели а также характера поставленной задачи и определяется типом и соответствующей установкой детонатора.

К сожалению, AS-90 не совместима с высокоточными снарядами M982 Excalibur.

Перспективы

Пока Украина продолжает получать только относительно старые версии самоходной артиллерии, которые либо были списаны на хранение в странах западного мира, либо находятся на пути к этому. Вместе с тем, для решения вооруженного вопроса "здесь и сейчас" даже они очень полезны, ведь артиллерии слишком много не бывает, тем более во время активной фазы войны.

И хотя САУ AS-90 по сравнению с другими переданными Украине западными самоходными гаубицами (PzH 2000, CAESAR и т. п.) имеют меньшую дальность стрельбы, они вполне успешно могут использоваться в качестве артиллерии бригадного уровня, заменяя старые и изношенные 2С3 "Акация".

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