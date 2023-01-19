Старые, но эффективные. Что известно о САУ AS-90, которые Украина получила от Великобритании

Пока все внимание общественности было приковано к танкам Challenger 2, Великобритания в новый пакет военной помощи Украине вложила также три десятка самоходных артиллерийских установок AS-90. Поставки этой бронетехники состоятся уже в ближайшие недели.

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OBOZREVATEL разбирался – что это за артиллерийская установка и чем она будет полезна Вооруженным силам Украины.

Актуальность

Как известно, артиллерии слишком много не бывает, поэтому Украина продолжает искать пути увеличения ее количества и расширения ассортимента. Потому что каждый вид артиллерии имеет свое предназначение и максимально эффективен при выполнении определенных задач. Одни виды артиллерии более эффективно уничтожают вражеские укрепления, другие – склады с боекомплектом, скопление военной техники и живой силы врага, третьи больше подходят для прикрытия своих пехотных подразделений на поле боя и т. д.

По состоянию на начало войны ВСУ имели на вооружении большой ассортимент самоходной ствольной артиллерии советского образца и опытный экземпляр украинской перспективной разработки – 155-мм САУ 2С22 "Богдана". Однако, кроме того, что все они (кроме "Богданы") морально и технически устарели, очень быстро сказался и дефицит боеприпасов к ним. В такой ситуации одним из приоритетов в поставках западного вооружения для нужд ВСУ стала ствольная артиллерия.

Из самоходных артиллерийских установок ВСУ уже получили: чешскую 152-мм САУ Dana M2 (26 единиц), французскую 155-мм САУ CAESAR (18 единиц), польскую 155-мм самоходную гаубицу AHS Krab (18 единиц), американскую 155-мм самоходную гаубицу M109 (около 100 единиц), словацкую 155-мм САУ Zuzana 2 (8 единиц) и немецкую 155-мм САУ PzH 2000 (Германия, Нидерланды и Италия передали суммарно 28 единиц). Также ожидается поступление немецких САУ RCH 155 (18 единиц) и шведских САУ Archer (12 единиц).

Учитывая географию международной оружейной помощи, бросается в глаза отсутствие британских гаубиц. Теперь этот пробел будет закрыт – Лондон официально объявил о передаче Киеву тридцати самоходных артиллерийских установок AS-90.

Что за установка

AS-90 – это британская самоходная гаубица калибра 155-мм на гусеничном ходу. Находится на вооружении только Великобритании, плюс в Польше по лицензии производится аналог под названием AHS Krab.

AS-90 была разработана и производилась на мощностях компании Vickers Shipbuilding and Engineering (VSEL), которая с 1999 года входит в оружейный концерн BAE Systems. На вооружение британской армии новая САУ начала поступать в 1993 году для замены более старых самоходных и буксируемых пушек. Всего было перевооружено шесть из восьми полков самоходной артиллерии (каждый на 24 САУ).

В течение 2008-2009 годов артиллерийские установки прошли модернизацию, которая в основном касалась электронных систем. А в 2022 году было объявлено, что к 2032 году AS-90 запланировано снять с вооружения, заменив на более современные артиллерийские установки.

В текущем состоянии самоходная артиллерийская установка AS-90 весит 45 тонн, имеет собственное специально разработанное для нее гусеничное шасси с турбодизельным 4-тактным двигателем Cummins VTA903T с жидкостным охлаждением на 660 лошадиных сил. Может развивать максимальную скорость 55 км/ч по шоссе и иметь запас хода 370 км. Дорожный просвет 0,41 м с градиентом 60 градусов позволяет преодолевать вертикальные препятствия высотой 0,75 м., траншеи шириной 2,8 м. и преодолевать вброд водоемы глубиной 1,5 м. Защита САУ состоит из стальной брони толщиной 17 мм.

САУ имеет вспомогательную силовую установку, работающую вне зависимости от основного двигателя. Машина оборудована автономной системой навигации и наведения и компьютером управления башней, которые могут управлять всеми основными функциями башни, благодаря чему возможна автоматическая наводка пушки. Модули управления находятся на местах командира, заряжающего и наводчика.

Перевод из походного положения в боевое, так же, как и обратно – из боевого в походное, происходит менее чем за минуту в автоматическом режиме. При этом ствол может быть зацеплен и расцеплен без выхода обслуги из кабины. Походный экипаж САУ состоит из пяти человек (водитель и четыре человека обслуги пушки).

Вооружение

AS-90 вооружена пушкой калибра 155-мм и длиной 39 калибров. Использует унифицированные в армиях стран НАТО снаряды L15, дальность выстрела которыми составляет 24,7 километра. Также может использоваться менее эффективные, но и более дешевые снаряды M107. Вспомогательным вооружением служит 7,62-мм пулемет L7 GPMG.

Пушка использует раздельное заряжание (когда пороховой заряд не соединен со снарядом, а пушка заряжается в два приема – сначала снаряд, затем заряд). При этом у САУ есть свой уникальный механизм запирания ствола с обтюратором Кросли и магазином на 18 капсул (пороховые заряды загружаются в мешках из ткани (зарядных картузах) без использования металлических гильз).

Пушка имеет несколько темпов стрельбы: очередь (3 выстрела в 10 секунд), быстрый темп (6 выстрелов в 3 минуты) и постоянный темп (2 выстрела в минуту в течение 60 минут). Боезапас составляет 48 снарядов вместе с зарядами в мешках (31 в башне и 17 в корпусе) и 1000 патронов для пулемета.

Каждая пушка оборудована радаром для измерения начальной скорости снаряда. Также предусмотрена возможность ведения огня прямой наводкой.

Стоит отметить, что в целях увеличения дальности огня в 1999 году были попытки установки ствола длиной 52 калибра, но проект себя не оправдал и его свернули.

Что за снаряды

САУ AS-90 стреляет осколочно-фугасными снарядами. Вообще стандартными 155-мм осколочно-фугасными снарядами для Великобритании, Германии и Италии являются двухкомпонентные снаряды серии L15. Все они имеют общую массу снаряда и взрывчатого вещества, но отличаются зарядом в соответственно гильзах или мешках. В США стандартным 155-мм осколочно-фугасным снарядом является M107, который менее эффективен, но стоит дешевле.

Осколочно-фугасный снаряд – это артиллерийский снаряд основного назначения для поражения открытой и в легких укрытия живой силы и военной техники противника, разрушения его полевых оборонительных сооружений, проделывание проходов в заграждениях и минных полях и решение других задач. Осколочное или фугасное действие снаряда зависит от свойств цели а также характера поставленной задачи и определяется типом и соответствующей установкой детонатора.

К сожалению, AS-90 не совместима с высокоточными снарядами M982 Excalibur.

Перспективы

Пока Украина продолжает получать только относительно старые версии самоходной артиллерии, которые либо были списаны на хранение в странах западного мира, либо находятся на пути к этому. Вместе с тем, для решения вооруженного вопроса "здесь и сейчас" даже они очень полезны, ведь артиллерии слишком много не бывает, тем более во время активной фазы войны.

И хотя САУ AS-90 по сравнению с другими переданными Украине западными самоходными гаубицами (PzH 2000, CAESAR и т. п.) имеют меньшую дальность стрельбы, они вполне успешно могут использоваться в качестве артиллерии бригадного уровня, заменяя старые и изношенные 2С3 "Акация".

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