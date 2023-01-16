Танки Challenger 2, САУ AS90 и БТР Bulldog: Великобритания объявила новый пакет военной помощи Украине

Великобритания передает Украине рекордный пакет военной помощи. ВСУ получат танковую роту Challenger 2 (14 штук), три десятка самоходных артиллерийских установок AS90, сотню единиц бронетехники, десятки БПЛА.

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Об этом объявил британский министр обороны Бен Уоллес в понедельник, 16 января, выступая в британском парламенте, сообщила The Guardian. По словам министра, в состав нового пакета будут входить не только танки и гаубицы, но и бронетранспортеры FV430 Mk3 Bulldog.

"Сегодня я могу объявить о наиболее значительном на сегодняшний день пакете военной помощи для ускорения успеха Украины. Он включает в себя эскадрилью танков Challenger 2 с бронированными эвакуационно-ремонтными машинами. Мы передадим Украине пушки АС-90. Это батарея из восьми пушек высокой готовности и еще две батареи на разных степенях готовности", – сказал Бен Уоллес.

Также в пакет войдут 100 тысяч артиллерийских снарядов, десятки беспилотников, 100 ракет, запчасти и другое оборудование. Об этом сообщила журналистка Sky News Дебора Хейнс.

Бен Уоллес подчеркнул, что сегодняшний пакет является "важным увеличением возможностей Украины".

"Это значит, что они могут перейти к изгнанию российских войск с украинской земли. Президент Путин не может победить, но он также уверен, что может продолжать вызывать это бессмысленное насилие и человеческие страдания пока его войска не будут выведены с оборонных позиций и не изгнаны из страны", – подчеркнул Уоллес.

Challenger 2 – основные боевые танки сухопутных войск Соединенного Королевства. Они поступили на вооружение английской армии в 1998 году. Эта разновидность танков применялась для ведения боевых действий в Боснии, Косово и Ираке. Challenger разработала и выстроила компания Vickers Defence Systems.

Танк оснащен 120-миллиметровой пушкой L30A1 длиной 55 калибров и 7,62 мм пулеметом L94A1. Боекомплект основного орудия составляет 52 выстрела. Экипаж – четыре человека. Максимальная скорость – 59 км/ч по дороге и 40 км/ч по бездорожью.

Challenger 2 является одним из самых труднобронированных среди западных танков. Корпус и башня покрыты вторым поколением броней Chobham, также имеющей отдельное название Dorchester. Такая защита эффективна против подкалиберных и кумулятивных боеприпасов.

Танк имеет цифровую систему управления огня, командирскую панораму, тепловизоры, лазерные дальномеры.

Основные технические характеристики Challenger 2:

запас хода: до 550 км; экипаж: четыре человека; калибр пушки: 120 мм; максимальная скорость: 59 км/ч; вес: 64 тонн; броня: комбинированная Chobham; дополнительное оружие: цепная спаренная пушка калибра 7,62 мм, пулемет калибра 7,62 мм.

FV430 являт собой гусеничную машину с расположенным спереди двигателем.

Создание бронетранспортера FV430 Bulldog началось в 1970-х годах. Эта машина создана с использованием элементов моторно-трансмиссионной группы бронированной гусеничной разведывательной машины БРМ Скорпион (легкий танк) компании "Элвис".

Корпус БТР FV430 Bulldog защищает от пуль противника. Отделение управления находится перед корпусом. Справа в отделении управления находится место механика-водителя, за ним – командира (он же и стрелок), справа от водителя – моторно-трансмиссионное отделение. Десантное отделение занимает центральную и кормовую часть корпуса. Вместимость десантного отделения составляет 8 полностью экипированных пехотинцев. На крыше БТР FV430 Bulldog перед люком командира установлен 7,62-мм пулемет.

FV430 имеет плавучесть и может передвигаться по воде со скоростью 6 км/ч.

В общей сложности на вооружении британской армии находится около 1400 БТР FV430.

В 2005 году был разработан модернизированный вариант бронетранспортера, получивший обозначение БТР FV430 Mk.3 Bulldog. Машина была выпущена специально для срочной отправки в Ирак и Афганистан. Первая партия из 500 машин была завершена в 2006 году компанией BAE Systems.

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