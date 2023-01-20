За день до ''Рамштайн-8'' более 10 стран объявили о новой военной помощи Украине: перечень

За день до встречи "Рамштайн-8" в четверг, 19 января, более 10 стран уже объявили о новой военной помощи Украине. Политики открыто осудили вторжение РФ в Украину и заявили, что будут коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций на различное вооружение для обороны нашего государства.

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Как сообщает CNN, согласно совместному заявлению государства после встречи в эстонском Таллинне, девять европейских стран пообещали дальнейшую военную поддержку Украине. Она поможет Вооруженным силам нашей страны перейти от сопротивления к изгнанию войск России.

"Мы, министры обороны Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии и Литвы и представители Дании, Чешской Республики, Нидерландов и Словакии, встретились 19 января, чтобы подтвердить нашу неизменную решимость и стремление поддержать Украину в ее героическом сопротивлении незаконной и неспровоцированной российской агрессии", – сказано в сообщении.

По их словам, помощь будет поступать из национальных запасов и ресурсов. Таким образом государства хотят показать взаимное понимание серьезности ситуации и их готовности оперативно увеличить и ускорить поддержку Украины.

"Взяв на себя это "Таллиннское обязательство", мы отправимся на заседание Группы по обороне Украины в "Рамштайне" завтра 20 января и будем призывать других союзников и партнеров последовать нашему примеру и как можно скорее предоставить свои собственные запланированные пакеты помощи, чтобы обеспечить победу Украины на поле боя в 2023 году", – сказано в заявлении.

Перечень военной помощи Украине, которую пообещали члены "Таллинской группы", кроме постоянной поддержки нашей страны:

Дания будет обучать украинских защитников. Она предоставила военную помощь на сумму около 600 миллионов евро;

Чехия заявила об увеличении производственных мощностей для крупнокалиберных боеприпасов, гаубиц и бронетранспортеров, а также увеличении объема технического обслуживания, ремонта и эксплуатации оружия;

Эстония предоставит нашей стране десятки 155-мм гаубиц FH-70 и 122-мм гаубиц Д-30, тысячи выстрелов 155-мм артиллерийских боеприпасов, машины поддержки артиллерийских частей, сотни противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M2 с боеприпасами на сумму около 113 миллионов евро. Также страна заявила об учениях сотни украинских солдат;

Латвия передаст Украине десятки переносных ЗРК Stinger, два вертолета М-17, десятки пулеметов с боезапасом, несколько десятков дронов, запчасти для гаубиц М109 и обеспечит учения около 2000 украинских военнослужащих, причем, по различным программам;

Литва заявила о пакете поддержки на сумму 125 миллионов евро. В него входят зенитные орудия L-70 с десятками тысяч боеприпасов, два вертолета Ми-8 общей стоимостью около 85 млн евро. Кроме того, страна предоставит 40 миллионов евро на закупку антидронов, оптики, тепловизионных устройств и БПЛА, и еще 2 миллиона евро в Международный фонд Великобритании для финансирования проектов по приобретению тяжелого вооружения нашей стране;

Польша передаст Украине зенитные автоматы С-60 с боезапасом 70 000 единиц, учебные комплекты для двух механизированных батальонов, свыше 155-мм гаубиц Krab и различные типы боеприпасов;

Словакия увеличит производство гаубиц и оборудования для разминирования и боеприпасов, будет обучать украинских солдат и расширять учения по требованию Украины.

Великобритания заявила о передаче танков Challenger 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами. Также СК предоставит нам 155-мм самоходные орудия AS90, сотни бронированных и защищенных машин, возможности для преодоления минных полей и мостов, десятки неуправляемых воздушных систем, 100 000 артиллерийских выстрелов, ракеты РСЗО GMLRS, ЗРК Starstreak, ракеты ПВО средней дальности, 600 противотанковых боеприпасов Brimstone, запасные части для ремонта сотни украинских танков и БМП. Также страна продолжит обучение солдат ВСУ и координирование работы Международного фонда для Украины, который вместе с партнерами уже собрал порядка 742,7 миллиона долларов.

Кроме того, Reuters пишет, что группа из 11 стран НАТО в четверг, 19 января, пообещала предоставить новую военную помощь для поддержки Украины в российской войне.

"Запад должен оставаться единым и продолжать поддерживать Украину военной помощью", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он подчеркнул, что больше всего Украина нуждается в тяжелом вооружении, так как самые тяжелые бои, как утверждает министр, еще впереди.

Так, известно, что Италия приняла решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T;. Канада приобретет у США батарею NASAMS и передаст ее Украине. Эта помощь поможет усилить систему противовоздушной обороны нашего государства. США, вероятно, передадут Украине боевые машины Bradley. Там подчеркнули, что сосредоточены на том, чтобы предоставить украинской армии все необходимые средства для борьбы с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 20 января. В нем примут участие около 50 стран. Зеленский заявил, что к этой встрече власти готовились очень мощно.

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