Италия передаст Украине зенитную установку SAMP/T для усиления ПВО – RID

Италия приняла решение о передаче Украине батареи зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Зеленый свет был дан в последние 2-3 дня по указанию самого премьер-министра Джорджии Мелони.

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Об этом сообщило издание RID. Отмечается, что около двух недель этот вопрос оставался открытым из-за нежелания как оборонного ведомства, так и военных – учитывая, что на вооружении Италии находится всего пять батарей SAMP/T, и одна из них в настоящее время развернута в Кувейте в рамках операции INHERENT RESOLVE.

По данным издания, решительно изменило картину сильное давление со стороны Вашингтона, вероятно также телефонный звонок американского лидера Джо Байдена Мелони, после чего страна утвердила положительное решение. Схема, по которой должна быть передана батарея, очень сложная, и в настоящее время детали конфиденциальны.

В материале отмечается, что, вероятно, батарея будет состоять из частей итальянской системы и частей французской (SAMP/T – результат итало-французского сотрудничества).

SAMP/T является эффективной системой в основном против крылатых и противорадиолокационных ракет, больших беспилотников, а также имеет ограниченный антибаллистический потенциал (против ракет малой дальности). Против беспилотников, очевидно, оценка касается экономической эффективности использования высокопроизводительного и дорогого перехватчика, такого как ASTER 30, против цели стоимостью в несколько тысяч долларов.

Противоракетную систему средней дальности SAMP/T Mamba прежде всего используют для защиты развернутых военных подразделений (в частности, и на поле боя), а также критически важных объектов вроде аэропортов и авиабаз от воздушных угроз.

Ключевые компоненты системы – ракета-перехватчик Aster 30 и многофункциональный радар Arabel.

Пусковая установка оснащена 8 ракетными контейнерами. Запуск ракет производится за 10 секунд.

Сами ракеты Aster 30 оснащены модифицированной системой наводки, детонатором и боеголовкой направленного взрыва. Они достигают скорости до 1400 м/с и способны поражать цели на высоте от 50 до 20 км, а также на расстоянии от 50 до 100 км в зависимости от высоты полета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее стало известно, что Италия готовит новый пакет военной помощи Украине. В него могут войти зенитные ракетные комплексы SAMP-T и управляемые ракеты Aspide. Решение о перечне и объеме вооружений будет принято в конце января, а утверждено – не раньше февраля;

– Германия примет решение о поставках боевых танков Leopard Украине на следующей неделе и объявит его на саммите в Рамштайне. Пока неизвестно, позволит ли ФРГ другим странам поставлять "Леопарды" Украине, или же предоставит их сама.

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