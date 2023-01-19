Готовимся к 'Рамштайну' и ожидаем сильных решений: Зеленский поблагодарил союзников Украины за объявленную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках традиционного вечернего обращения в четверг, 19 января, поблагодарил союзников нашей страны за объявленную помощь. Также он заявил о подготовке к "Рамштайну". По результатам встречи, как отметил гарант, ожидаются сильные решения.

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Соответствующее заявление президента опубликовано в Telegram. Зеленский отметил, что сегодня принято сразу несколько мощных решений партнеров по усилению нашей обороны (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Прежде всего для усиления нашей артиллерии. Спасибо Эстонии за очередной и самый большой от этой страны пакет вооруженной помощи. За гаубицы и боеприпасы. Спасибо Швеции за новый военный пакет. По NLAW, Archer и БМП. Спасибо Дании за принятие решения о CAESAR для наших воинов – это серьезно усилит нашу армию. Спасибо Литве за новый военный пакет. За зенитные пушки, амуницию и вертолеты", – заявил Зеленский.

Он рассказал, что власти от завтрашней встрече в формате "Рамштайн" также ожидается мощный пакет военной поддержки от Соединенных Штатов.

Президент провел очередное заседание Ставки. На встрече были новые участники заседания.

"В частности, исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Он контролирует все, что зависит от системы МВД в вопросах нашей обороны и безопасности. Также в заседании Ставки сегодня приняли участие руководители некоторых областных военных администраций – они докладывали о реализации закона о национальном сопротивлении. Это Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская областные военные администрации. На Ставке докладывали главнокомандующий, а также командующий наиболее горячим оперативным направлением на фронте – "Хортица", – рассказал президент.

Он добавил, что принимаются ответные шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс. Гарант отметил успехи пограничников Луганского и Краматорского отрядов, которые вместе с другими бойцами Сил обороны и безопасности воюют именно в Донецком направлении, защищая Бахмут.

"Благодарю вас, ребята, за вашу стойкость и способность наносить врагу именно такие потери, которые постепенно лишают смысла атаки оккупантов! Спасибо и бойцам спецподразделения "Дозор" Государственной пограничной службы Украины за эффективное сдерживание врага!" – заявил глава государства.

По его словам, сейчас ключевая задача Украины и наших партнеров – ежедневно усиливать у государства-террориста ощущение того, что ему не удастся ничего добиться в Украине.

"Сколько бы времени они отводили на войну. Какие бы силы они ни тратили и сколько бы своих людей бросили на поле боя хозяева Кремля. Выполнение этой задачи состоит из различных элементов – как оборонных, так и политических. Но один из важнейших элементов – это танки. Современные западные танки, о поставках которых мы договариваемся с партнерами. И я благодарю всех, кто уже принял соответствующие решения. Я благодарю господина президента Европейского совета Шарля Мишеля, который был сегодня в Киеве и очень четко призывает Европу принять решение о танках", – отметил президент.

Зеленский утверждает, что соответствующая коалиция партнеров уже сформирована, и сейчас наши власти ждут решения фактически из одной европейской столицы, которое активизирует подготовленные цепочки сотрудничества по танкам.

"Верю, что сила германского лидерства останется неизменной. Выступая в Верховной Раде, Шарль Мишель в очередной раз абсолютно четко подтвердил, что нет альтернатив общему будущему Украины и Европейского Союза. Мы готовим очередной саммит Украины – ЕС, который запланирован уже на начало февраля. Мы готовим и начало переговоров по членству Украины в Европейском Союзе – все предпосылки для того, чтобы эти переговоры стартовали уже в этом году", – сказал Зеленский.

Также он провел сегодня встречу с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Есть важная договоренность – она уже выполняется: на наши атомные станции будут отправлены миссии МАГАТЭ. На все. И это существенно придаст безопасности нашей атомной генерации. Отдельно обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и шаги, которые могут вернуть всему человечеству радиационную безопасность, возбужденную Россией", – проинформировал лидер страны.

Кроме того, 19 января он провел беседу с президентом ОАЭ, в рамках которой отметил достигнутый уровень сотрудничества и поблагодарил за поддержку в ООН.

"Я проинформировал господина президента о тех возможностях, которые открывает реализация нашей формулы мира, и о компонентах формулы, которые можем реализовать вместе", – сказал гарант.

Также лидер страны поблагодарил всех, кто защищает свободу вместе с Украиной, и поздравил всех, кто сегодня празднует Богоявление, Крещение Господне.

"Слава всем нашим воинам, проявляющим стойкость и дающие Украине необходимые результаты! Слава каждому и каждому, кто работает на победу! Слава Украине!" – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что Польша, Финляндия, Португалия, Испания и другие страны готовы передать Украине танки. Сейчас Украина ждет соответствующего решения от страны, которая имеет на них права.

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