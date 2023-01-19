Вместе с танками Challenger 2 Великобритания передаст Украине 200 единиц бронетехники, – глава МИД

Правительство Великобритании помимо 14 танков Challenger 2 и САУ AS90, передаст Украине две сотни единиц бронетехники. Это вооружение является частью рекордного пакета помощи от Лондона Киеву, о котором было объявлено 16 января.

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Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел государства Джеймс Клеверли на брифинге в Канаде в среду, 18 января. Британский чиновник подчеркнул, что страна пытается быстрее остальных продвигаться в предоставлении украинской армии необходимого вооружения.

"Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более двухсот единиц другой бронированной техники", – сказал он.

Отметим, что ранее Бен Уоллес, который возглавляет оборонное ведомство Великобритании, сообщил, что Лондон подготовил для Киева рекордный пакет военной помощи. Так, государство передаст для украинских Сил обороны 14 танков Challenger 2, бронетранспортеры Bulldog, беспилотники и ЗРК Starstreak, САУ AS-90, около ста тысяч артиллерийских боеприпасов, ракеты для ЗРК NASAMS. Детальнее о помощи от Великобритании – в материале.

Канада также готовит новую оборонную помощь для Украины. Министр обороны страны Анита Ананд заявила, что Каннада передаст Украине 200 бронированных машин Senator. Эти машины на сумму 90 миллионов долларов канадское правительство закупило по конкретному запросу Украины.

Первые такие автомобили наше государство получило в мае прошлого года, в частности, ими пользуются черниговские пограничники.

Как сообщал OBOZREVATEL, США, вероятно, планируют передать украинской армии ракеты GLSDB. Это вооружение имеет радиус действия примерно 160 км (100 миль).

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