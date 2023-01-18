В новом пакете помощи США будут ракеты GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии 160 км – Politico

Соединенные Штаты Америки, вероятно, планируют передать украинской армии, уже 11 месяцев борющейся с вторжением России, ракеты GLSDB. Это вооружение имеет радиус действия примерно 160 км (100 миль).

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О новом пакете оборонной помощи для Киева Вашингтон планирует объявить в пятницу, 20 января. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на три источника среди американских чиновников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается, в этот день состоится уже восьмая встреча министров обороны более 50 государств по обсуждению помощи Украине. Ее проведут в Германии.

Также Politico отмечает, что следующий транш оборонной поддержки от Вашингтона будет включать в себя дополнительную артиллерию, боеприпасы и бронетехнику (вероятно, боевые бронированные машины Stryker ). В то же время ожидается, что США не будут передавать танки M1 Abrams.

"По словам одного из официальных лиц США, это нежелание вызвано проблемами с логистикой и техническим обслуживанием танков, а не опасениями, что их передача может привести к эскалации конфликта. Этот человек отметил, что США помогли Украине получить советские танки и поддерживают решение Британии отправить близко дюжины своих танков Challenger 2", – говорится в сообщении.

Снаряды малого диаметра наземного базирования GLSDB производятся совместно компаниями SAAB AB и Boeing. Управляются они с помощью GPS. Они способны преодолевать некоторые электронные препятствия, работать в любых погодных условиях, применяться против бронированной техники, в том числе.

Такими боеприпасами можно вести огонь из пусковых установок HIMARS и M270.

Издание The Drive ранее писало, что GLSDB может увеличить возможности украинских военных по ударам по объектам противника далеко за линией фронта. В начале декабря концерн Boeing уже обратился к Пентагону с инициативой передать Киеву GLSDB.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что если Украина получит снаряды компании Boeing с дальнобойностью более 150 км, то сможет наносить удары по аэродромам противника, базам оккупантов в их тылу.

Он сказал, что указанное оружие может серьезно помочь на поле боя, потому что оно высокоточное и будет наносить очень болезненные для российской армии удары.

В сети показали, куда смогут долететь GLSDB по сравнению с ракетами GMLRS, которые сейчас используются для HIMARS и M270.

Красная – линия фронта, черная – 70 км от линии фронта, другие две линии – 125 и 140 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал Соединенные Штаты Америки предоставить Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км. Он отметил, что уже пришло время для передачи такого вооружения.

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