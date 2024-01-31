Украина и США усилят общий контроль за использованием международной помощи: о чем идет речь

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с генеральным инспектором министерства обороны США Робертом Сторчем в Киеве. В частности, они подписали Меморандум о взаимопонимании.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Также во время встречи Умеров проинформировал американскую сторону о продолжающихся в ведомстве институциональных трансформациях. В частности, о внедрении действенной системы надзора, менеджмента рисков, соответствия, предотвращении коррупции в сфере закупок, а также о внедрении инструментов демократического контроля в сфере обороны.

"До конца апреля у нас будет стопроцентная уверенность, что все надзорные механизмы будут внедрены, и система будет работать", – сказал министр.

Рустем Умеров также подчеркнул, что усиление контроля и прозрачности в использовании помощи, предоставляемой Украине партнерами, является одним из приоритетов в работе ведомства.

В рамках встречи главная инспекция министерства обороны Украины и Офис генерального инспектора министерства обороны США подписали Меморандум о взаимопонимании. Цель документа – усиление сотрудничества в сфере контроля над использованием международной помощи.

Среди прочего Меморандум предусматривает:

– Обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, влияющей или касающейся помощи, оказываемой США

– Проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции

– Создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мероприятий в рамках полномочий и юрисдикции сторон

– Проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества для достижения общих целей

С украинской стороны Меморандум подписал главный инспектор министерства обороны Украины адмирал Игорь Воронченко, с американской – генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч.

Ранее стало известно, что в среду, 31 января, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Они обсудили дальнейшее сотрудничество и пути укрепления стратегического партнерства.

Напомним, 29 января стало известно, что в Украину прибыли американские инспекторы. Представители трех ведомств – инспектор из Министерства обороны США, представитель государственного департамента США, а также сотрудник агентства США по международному развитию (USAID) – должны были встретиться с представителями украинского правительства, а также провести инспекцию предоставленной Штатами помощи.