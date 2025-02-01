Украина имеет беспилотники, способные нести 250-килограммовую авиабомбу на 2000 км – СБС ВСУ

Украина имеет в своем арсенале беспилотники дальнего действия, способные нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать расстояние до 2 тыс. км. Данные БПЛА существенно изменяют ситуацию на поле боя.

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Об этом сообщает Командование сил беспилотных систем ВС Украины в Facebook. Там отметили, что соответствующее вооружение отлично отработало на территории РФ и взрывы на местных НПЗ и складах боеприпасов подтверждают это.

"Командование СБС подтверждает использование БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения. Это уникальная разработка, изменяющая правила игры на поле боя", – говорится в сообщении.

Там добавили, что операторы 14 Отдельного Полка БпАК СБС уже более года наносят удары в тылу противника. Дроны одолевают сотни, а иногда и тысячи километров. Таких операций уже десятки "и дальше будет".

"Российская пропаганда постоянно заявляет об "сбитии" подобных бортов, но взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом", – говорится в сообщении.

В то же время в СБС объяснили, что большинство операций не подлежат публичному освещению, ведь для успеха нужна тишина.

Напомним, в Минобороны Украины кодифицировали и допустили к использованию в подразделениях Вооруженных сил беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства. Это мощная версия известного FPV-дрона "Гром", который является самым результативным из украинских БПЛА. Дрон будет применяться для поражения вражеской техники, полевых укрытий россиян и живой силы.

Как сообщал OBOZ.UA, финская оборонная компания разработала для Украины новый ударный беспилотник Steel Eagle ER (Extended Range), который способен наносить точный и мощный удар по живой силе и технике врага. Разработка уже запущена в производство, а первые прототипы прошли летные испытания.

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