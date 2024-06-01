Украина исчезнет? Такер Карлсон повторил пропаганду РФ и заявил о 'предательстве США'

Скандальный американский журналист Такер Карлсон обвинил власти США в "предательстве" Украины. Он также в духе кремлевской пропаганды "спрогнозировал", что украинское государство якобы "перестанет существовать через 50 лет".

По словам Карлсона, на территории Украины через несколько десятков лет якобы будут жить мигранты из третьего мира. Такой "прогноз" он выдал во время беседы с сыном 45-го президента США Дональдом Трампом-младшим.

В частности, Карлсон заявил, что США якобы "распродают" украинские территории "иностранным инвесторам".

"Они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет", – выдал Карлсон.

Он также обвинил Вашингтон в том, что ни одно государство "не предало Украину так, как это сделали США".

В свою очередь Трамп-младший заявил, что не знает, какой смысл Вашингтон вкладывает в слова "победа в Украине".

"Что это значит? Идет ли речь о гибели украинцев и россиян до тех пор, пока они все будут уничтожены?" – выдал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2024 года Карлсон записал скандальное интервью с диктатором Владимиром Путиным. В нем глава Кремля вновь скатился до пространных псевдоисторических экскурсов, что обескуражило даже одиозного американского ведущего.

Позже 54-летний журналист назвал заявления Путина, в частности о "борьбе с нацизмом" в Украине, "одной из самых тупых вещей", которые он слышал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!