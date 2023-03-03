Украина использует мобильные лаборатории с новой ДНК-технологией для идентификации погибших – Independent

Украина стала использовать мобильные ДНК-лаборатории для идентификации тел погибших на войне людей. Новая технология сокращает время, необходимое для опознания, с потенциально нескольких лет до чуть более часа.

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О технологии рассказало издание Independent. Отмечается, что наша страна является первопроходцем в науке военного времени, разворачивая мобильные лаборатории с новой технологией, способной в считанные минуты обрабатывать образцы ДНК для идентификации погибших. Сейчас у нас есть 9 таких машин.

Соответствующие комплексы, переданные Украине западными партнерами, в частности, Францией и американским филантропом Говардом Баффетом, перемещаются страной в полицейских фургонах, что позволяет командам обрабатывать доказательства в режиме реального времени. Издание отметило: власти подтверждают, что это значительно ускорит идентификацию тысяч погибших и сбор доказательств военных преступлений в десятках тысяч дел, которые открываются против России на протяжении всего периода войны.

В настоящее время мобильные ДНК-лаборатории уже применяли для идентификации тел погибших в Киевской области и в деоккупированном Изюме в Харьковской области.

Отмечается, что ранее совпадение ДНК было медленным. Международные эксперты предупреждали, что страна может потратить "десятилетия", пытаясь найти и опознать всех своих погибших. Однако теперь благодаря передвижным лабораториям результаты могут быть мгновенными.

Напомним: на оккупированной части Луганской области не всем военнослужащим страны-агрессора достаются металлические жетоны, которые используются для идентификации их тел в случае гибели. "Обделили" захватчиков из 20-й общевойсковой армии (Западный военный округ РФ), которым приказали написать личные данные на бумажке и поместить его в гильзу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 февраля Украине удалось вернуть тела еще 61 павшего защитника. А в январе – 54 военнослужащих, погибших в результате теракта в селе Еленовка Донецкой области. Идентификация лиц будет проходить по экспертизе ДНК;

– в России родители военнослужащего, отправившегося воевать в Украину, похоронили чужое тело, чтобы получить выплаты за его "гибель". Когда же сын нашелся в плену в Украине, они отказались предпринимать какие-либо действия по его возвращению домой, чтобы не возвращать полученные деньги.

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