Украина изменила подход к ведению войны и в некоторых аспектах превосходит НАТО
War On The Rocks, авторитетный американский аналитический портал, выпустил свежий материал касательно того, как Украина выстроила собственную модель ведения войны, которая заметно отличается от текущих подходов НАТО и в некоторых аспектах превосходит их.
Основной акцент сместился на скорость внедрения решений: разработка, тестирование и применение идут параллельно и часто прямо на уровне подразделений — военные сами дорабатывают дроны, адаптируют их под условия РЭБ и передают обратную связь разработчикам.
Все это позволяет обновлять решения в течение недель, а не в рамках привычного цикла разработки вооружения, растягивающегося на месяцы.
Также отдельно отмечается масштаб — производство достигает миллионов дронов в год, а также формируется большая база боевых данных, включая видеозаписи с дронов, которые используются для обучения автоматизированных систем.
Важную роль во всем этом играет система управления войсками Delta — цифровая платформа, которая объединяет разведданные, БпЛА, подразделения, ударные средства и другие источники в единую картину.
Это напрямую влияет на скорость принятия решений на тактическом уровне: за счет единой цифровой картины командиры получают актуальные данные практически в режиме реального времени.
На этом фоне старые западные системы выглядят более инертными, прежде всего из-за сложной интеграции и длительных циклов внедрения новых решений.
В качестве практического примера в материале приводятся дешевые средства перехвата воздушных целей и другие недорогие решения, которые позволяют существенно снизить стоимость поражения целей по сравнению с классическими системами ПВО.
Эти изменения также тесно связаны с трансформацией самой структуры управления — Украина упростила ряд процедур и сократила цепочки принятия решений, что позволило быстрее внедрять технологии сразу и непосредственно в войска.
Показательными результатами называются создание отдельных Сил беспилотных систем и заметный рост их доли в поражении целей.
В итоге автор приходит к выводу, что речь идет не только о частных решениях, а о сформировавшемся подходе к ведению войны, который представляет практический интерес для НАТО — прежде всего в сфере БпЛА, управления и ускоренного цикла разработки и внедрения.