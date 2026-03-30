War On The Rocks, авторитетный американский аналитический портал, выпустил свежий материал касательно того, как Украина выстроила собственную модель ведения войны, которая заметно отличается от текущих подходов НАТО и в некоторых аспектах превосходит их.

Основной акцент сместился на скорость внедрения решений: разработка, тестирование и применение идут параллельно и часто прямо на уровне подразделений — военные сами дорабатывают дроны, адаптируют их под условия РЭБ и передают обратную связь разработчикам.

Все это позволяет обновлять решения в течение недель, а не в рамках привычного цикла разработки вооружения, растягивающегося на месяцы.

Также отдельно отмечается масштаб — производство достигает миллионов дронов в год, а также формируется большая база боевых данных, включая видеозаписи с дронов, которые используются для обучения автоматизированных систем.

Важную роль во всем этом играет система управления войсками Delta — цифровая платформа, которая объединяет разведданные, БпЛА, подразделения, ударные средства и другие источники в единую картину.

Это напрямую влияет на скорость принятия решений на тактическом уровне: за счет единой цифровой картины командиры получают актуальные данные практически в режиме реального времени.

На этом фоне старые западные системы выглядят более инертными, прежде всего из-за сложной интеграции и длительных циклов внедрения новых решений.

В качестве практического примера в материале приводятся дешевые средства перехвата воздушных целей и другие недорогие решения, которые позволяют существенно снизить стоимость поражения целей по сравнению с классическими системами ПВО.

Эти изменения также тесно связаны с трансформацией самой структуры управления — Украина упростила ряд процедур и сократила цепочки принятия решений, что позволило быстрее внедрять технологии сразу и непосредственно в войска.

Показательными результатами называются создание отдельных Сил беспилотных систем и заметный рост их доли в поражении целей.

В итоге автор приходит к выводу, что речь идет не только о частных решениях, а о сформировавшемся подходе к ведению войны, который представляет практический интерес для НАТО — прежде всего в сфере БпЛА, управления и ускоренного цикла разработки и внедрения.